Čebelar je že 72 let (FOTO)

Na Turistični kmetiji Hari v Spodnji Ščavnici, kjer je deloval tudi znani, sedaj že pokojni čebelar Franc Hari, so se na rednem letnem zboru zbrali članice in člani Čebelarskega društva Apače. Povabili so tudi goste, in sicer župana občine Apače Andreja Steyerja, podpredsednika ČZS Janeza Venclja, terenskega svetovalca ČZS Jakoba Madjarja ter zastopnika ČD Sv. Jurij ob Ščavnici Branka Rajha. Prav vsi pa so izpostavili, da so imeli lani po sedmih letih vendarle dobro letino. Istočasno so ugotovili, da naravi ne moremo narekovati, da mora biti prijazna do nas, če sami nismo do nje.

Apaški čebelarji so zadovoljni z lansko letino. FOTO: Ludvik Kramberger

Pozdravil in nagovoril jih je tudi župan občine Apače Andrej Steyer. FOTO: Ludvik Kramberger

V dobri kondiciji

Na zboru, ki ga je vodil Alojz Rožman, je o delu društva in nalogah za prihodnje poročal predsednik Matjaž Zidarič, ki društvo vodi že sedem let. Iz njegovega poročila je bilo razbrati, da je bilo lansko leto za čebelarje eno najboljših. Že ob jožefovem, 19. marca, ko so pregledovali čebelje družine, so te bile v nadpovprečno dobri kondiciji. Medenje je bilo odvisno od vremenskih razmer, ki so se spreminjale, najboljše pa je bilo v času akacije.

Svetovni dan čebel, ki ga zaznamujemo 20. maja, je bil uveden na pobudo slovenskih čebelarjev.

Prevozi čebel na Pohorje in Kozjak niso bili uspešni, saj ni bilo nekega pretiranega medenja. Tudi v preteklem letu so se ubadali z boleznijo čebel varojo, ki je njihov stalni sovražnik. Zatirali so jo s sredstvi, ki jih je priporočala veterinarska služba. Člani društva so bili dejavni tudi na občinskih in drugih prireditvah. Kot je poročal predsednik, so si tudi za to leto zadali obsežen program dela, saj naj bi izvedli kar 19 aktivnosti. Med njimi sta pomembna sodelovanje med društvi in izobraževanje čebelarjev.

Pohvalo najstarejšemu čebelarju je izročil predsednik Zidarič.Foto: Ludvik Kramberger

Tudi lani so se ukvarjali z boleznijo čebel varojo. FOTO: Leon Vidic

Druga najbolj razširjena

Prisotne na zboru je pozdravil župan Steyer in pohvalil delo društva, ki skrbi za popestritev dogodkov v občini ter si prizadeva tudi za zasaditev medonosnih rastlin. Pri tem jim bo pomagala občina. Podpredsednik Vencelj je spregovoril o pomembnosti čebelarjenja. Kot je dejal, je krajnska čebela druga najbolj razširjena čebela na svetu, kar je zasluga dobre organiziranosti slovenskih čebelarjev. Tudi svetovni dan čebel, ki ga zaznamujemo 20. maja, je uveden na njihovo pobudo. Terenski svetovalec za čebelarstvo Madjar meni, da tako organiziranega čebelarstva, kot je v Sloveniji, ni zaznati nikjer na svetu. Zbrane je pozdravil tudi Rajh in izpostavil dobro delo društva.

Čebelarstvo je v Sloveniji izjemno dobro organizirano. FOTO: Gregor Kacin

Apaški čebelarji so zbor zaključili s podelitvijo priznanj 12 čebelarjem. Med dobitniki je bil tudi njihov najstarejši član, 89-letni Alojz Breznik, ki je član čebelarskih društev že 72 let. Priznanja so dobili še: Milena in Jože Polančič, Boštjan Kozar, Irena Horvat, Marija Fekonja Rožman, Alojz Rožman, Matjaž Zidarič, Silva Brezner, Goran Brezner, Bruno Jančar in Palčkovi godci.