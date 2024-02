Če boste z masko sedli za volan, vas lahko doleti huda kazen: preverite, kakšna

Pred nami je pustni vikend in po Sloveniji se bodo odvila številna rajanja, zabave in pustni sprevodi. Ob vsem veselju, ki bo vladalo po državi, pa ne pozabite, da veljajo pravila, ki jih je treba upoštevati.

Policisti opozarjajo, da so pustne maske za volanom prepovedane. »Voznike opozarjamo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč predpisuje, da se mora voznik med vožnjo vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi pustne maske, lasulje, kostumi in podobno,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kršenje tega pravila vas lahko pošteno udari po žepu. Če boste med vožnjo nosili masko, lasuljo, kostum ali podobno, vas lahko kaznujejo z globo 250 evrov in tremi kazenskimi točkami.

Kakšne nevarnosti prežijo na voznike, ki nosijo masko med vožnjo? Pri nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko različni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo voznika in potnike v vozilu, zato svetujemo, da jih pospravite v prtljažnik vozila.

Vse tiste, ki se boste kot vozniki odpravili na različna praznovanja in pustne zabave, opozarjamo, da ne uživate alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Tistim pa, ki boste uživali alkoholne pijače, svetujemo, da poskrbite za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov.

Prilagodite hitrost vožnje stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter lastnemu znanju in izkušnjam. Pripnite se z varnostnim pasom! Upoštevajte, da tudi pri mejni kontroli potniki ne smejo nositi pustnih mask.

Previdno in trezno

Policisti pred koncem tedna še svetujejo, da prilagodite hitrost veljavnim omejitvam in razmeram na cestah, ki bodo po napovedih v naslednjih dneh mokre in spolzke. »Pri nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko namreč različni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo voznika in potnike v vozilu, zato svetujemo, da jih pospravite v prtljažnik vozila.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik

Še enkrat so opozorili, naj vozniki ne uživajo alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. »Tistim pa, ki boste uživali alkoholne pijače, svetujemo, da poskrbite za druge, primernejše oblike prevoza.«

V nekatere objekte maske ne smejo

Če se v teh dneh nameravate našemiti, je dobro, da se zavedate, da je vstop s pustno masko v nekatere objekte prepovedan. »Če lastnik ali upravljavec varovanega območja oziroma varnostnik, ki to območje varuje, presodi, da bi vstop oseb, ki nosijo pustne maske, lahko ogrozil varnost ljudi, osebno varnost, varnost premoženja ali red na varovanem območju, lahko varnostniki uporabijo vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje. Med drugim lahko od oseb zahtevajo, da maske odstranijo z obraza, ugotovijo istovetnost osebe in opravijo površinski pregled, če oseba slednje odkloni, pa ji preprečijo vstop na varovano območje,« opozorijo policisti.