Kaj boste letos za pusta? Te maske so letos v trendu

Poleg tradicionalnih in zimzelenih klovnov, princesk ali čarovnic je nabor zabavnih in izvirnih kostumov vsako leto bolj pester. Naše najmlajše vsako leto navdušujejo novi risani junaki, za tiste malo starejše pa je lahko pustna maska priložnost, da se vsaj za en dan prelevijo v kakšno priljubljeno slavno osebnost. Preverili smo, kakšni so letošnji pustni trendi.

Pri otrocih je hit Wednesday Addams …

Dekleta, ki še včeraj niso želela biti nič drugega kot Elsa (ali morda Ana), so zrasla in se že prelevila v popolno nasprotje princesk iz priljubljenega animiranega filma Ledeno kraljestvo. Svetleče obleke je zamenjala črnina, njihova nova junakinja pa je precej bolj strašljiva Wednesday Addams, ki je lani s svojo serijo na pretočni platformi Netflix podirala rekorde gledanosti. Članico zloglasne družine Addams, ki je na televizijskih zaslonih navduševala že v 70. letih, v nadaljevanki Tina Burtona sicer uprizarja igralka Jenne Ortega, njeno črno opravo, dve črni kiti, mrk pogled in dlan vrh glave, pa bodo v pustnem času posnemale številne mlade navdušenke.

Sicer pa boste v letošnjih pustnih povorkah zagotovo opazili še številne druge pravljične ali filmske junake. Otroci se vedno radi prelevijo tudi v živalske like, Jure Koren, vodja trgovine s pustnimi kostumi Fašenk na Ptuju, pa opaža, da je z vplivom praznika noči čarovnic vse več želja tudi po grozljivih maskah.

... pri odraslih pa Barbie in Ken

Za oskarja nominiran film Barbie bo letos gotovo navdih za številne pare, da se na pustno zabavo podajo kot priljubljena lutka in njen spremljevalec. Lika namreč ne potrebujeta zelo zahtevnega kostuma, temveč zgolj bolj drzno in elegantno večerno toaleto, morda lasuljo in nekaj ličil.

V filmu Barbie navdušujeta Ryan Gosling in Margot Robbie. FOTO: Warner Bros

Tudi Koren, ki ima trgovino v mestu, kjer so pustna rajanja ta teden že v polnem zagonu, opaža, da je letos med odraslimi največ povpraševanja prav po tej masko. »Prav tako so priljubljeni tudi superjunaki, denimo Batman in Superman, veliko pa jih želi kakšne druge znane like iz filmov, eden od hitov je denimo zaporniški kostum iz serije Money Heist,« je povedal in dodal, da imajo odrasli zelo radi tudi disko stil in se s pisanimi vintage opravami vrnejo v 80. leta.

Izdelajmo sami Časi, ko smo pustne maske šivali in izdelovali sami, so bolj ali manj le še spomin, pa vendar se lahko z malo iznajdljivosti našemimo tudi v zadnjem trenutku. Z le malo truda se denimo lahko prelevimo v superjunaka. Poiskati moramo oprijeta črna oblačila, poiščemo ali kupimo nekaj rumene tkanine, iz nje izrežemo Batmanov emblem in pas. Iz daljše črne tkanine si ustvarimo še ogrinjalo in masko za čez oči, pa se lahko podamo pustnim dogodivščinam naproti.

Pustne šeme se sicer rade aktivno odzivajo na aktualno dogajanje v družbi. »Letos bo zaradi poplav med maskami več gasilcev, tako kot je bilo denimo v času koronavirusa veliko več zdravstvenih delavcev,« je dejal velik pustni zanesenjak in še, da povprečen Ptujčan v dveh tednih pustnih rajanj zamenja vsaj dva ali tri kostume, tisti pravi pustni fanatik pa kar vsak dan.

