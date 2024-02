Preverite, kakšno vreme bo krojilo pustni vikend

Pred nami je očitno s padavinami obarvan vikend. Kot poročajo na spletni strani agencije za okolje bo danes večinoma oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 15 °C.

Na pustno soboto bo oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na zahodu, na severovzhodu bo večji del dneva še suho. Še bo pihal južni do jugozahodni veter. Dodajajo še, da bodo jutranje temperature bodo od 4 do 13, najvišje dnevne od 8 do 15 °C. Padavine se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo.

V nedeljo bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine oslabele, pojavljale se bodo plohe. V ponedeljek bo oblačno, rahel dež bo ponehal.

Na družabnem omrežju X pa meteoinfo poroča, da bo »Pustni konec tedna bo v znamenju oblakov in jugozahodnega vetra, ki bo poleg visokih temperatur krajem ob alpsko-dinarski pregradi prinesel obilne padavine. Lokalno lahko pade več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter. Precej manj dežja bo na vzhodu države, kjer bodo predvsem v petek in soboto vmes tudi daljša obdobja suhega vremena.«