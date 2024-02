Čas za karneval

Kurentovanje na Ptuju

Naše najstarejše mesto Ptuj je te dni prizorišče 64. Ptujskega kurentovanja, ki se je začelo že v noči z 2. na 3. februar, ko so začetek pustnega časa naznanili častilci pradavne tradicije s kurentovim skokom natanko opolnoči na domačiji 2. princa karnevala Matevža Zokija v Budini pri Ptuju. Kurenti so v istem času zazvonili tudi drugod po Dravskem in Ptujskem polju, saj si na ta dan prvič nadenejo zvonce, s katerimi zaplešejo ob ognju in s tem začnejo svoje poslanstvo odganjanja zime in zla v zameno za pomlad, srečo in dobro letino. Najbolj živahno pa bo na ptujskih ulicah na pustno soboto in nedeljo. Sobotno dopoldne bo čas za sobotni pustni korzo na Mestnem trgu, popoldne bodo rajali otroci, zvečer pa se obeta ognjenoč – glasbeni spektakel s kurenti. Vrhunec kurentovanja pa bo nedeljska mednarodna karnevalska povorka.

Ljubljanski Zmajev karneval

Zmajev karneval v Ljubljani FOTO: Leon Vidic

Na pustno soboto, 10. februarja, bodo pustne maske preplavile tudi Ljubljano. Ljubljanski oziroma Zmajev karneval obsega veliko pustno povorko po mestnih ulicah in zabavni program na Kongresnem trgu. Sprevod, na čelu katerega je zeleni ljubljanski zmaj in ki se ga bo udeležilo več ljubljanskih vrtčevskih in osnovnošolskih skupin, pridružile pa se jim bodo še etnološke skupine, bobnarji in pihalni orkester, se bo začel ob 11. uri na Novem trgu, nadaljeval čez Čevljarski most mimo Mestne hiše na Mestnem trgu, čez Tromostovje in Prešernov trg ter po Wolfovi ulici prispel do Kongresnega trga. Tam bo obiskovalce pričakala glasbena točka, sledili pa ji bodo nastopi otroških pustnih mask, ki so letos še v večjem številu pripravile tudi krajše pevske in plesne točke. Žejni in lačni se bodo lahko krepčali s sladkim priboljškom in pijačo, razposajene maškare pa čaka prostorno plesišče Kongresnega trga, saj bo za zaključek sledil še glasbeni DJ-program.

Čebelji zlet v Cerknici

»Prihaja čas, ko znorijo Butalci, coprnice poletijo nad Slivnico in ko čisto pravi zmaj pozdravi vse obiskovalce pustnega rajanja v Butalah! Z nami bodo spet povodni mož Jezerko, ščuka velikanka, coprnica Uršula, Liza, jež, žabec in še marsikateri lik. Letos se bodo našemu karnevalu pridružile tudi najbolj pridne, marljive delavke – kranjske sivke. Toliko vsega bo, da spet začnemo že ob točno okoli 12.32 na pustno nedeljo, 11. februarja 2024,« vabijo organizatorji Pusta v Cerknici, ki se je sicer začel že na debeli četrtek, 8. februarja, in bo vse do pepelnične srede, 14. februarja, ko bodo pokopali pusta. »Ne pozabite: Pust je vedno bil, pust je in pust bo. In za pusta so maske še posebej obvezne,« še dodajo v Cerknici.

Pustni karneval v Cerknici FOTO: Tomi Lombar

Pustna tradicija pri nas Tradicija praznovanja pusta z maskami in karnevali izhaja iz starodavnih poganskih časov. V Srednji Evropi so se po letu 1300 v povezavi s krščanskimi običaji zabave prenesle na čas pred štiridesetdnevnim postom. Slovenske pustne maske in šeme so zelo slikovite, pustni običaji pa so v marsičem edinstveni in odražajo nekdanje lokalne posebnosti vaških okolij. Najbolj znane med pustnimi šemami v Sloveniji so ptujski kurenti, cerkljanski laufarji, škoromati idr.

Karneval na Reki

Karneval je že od nekdaj pomemben del reške kulture in se je skozi čas razvijal. Dejavnosti letošnjega so se začele že 17. januarja in bodo vse potekale do srede, 14. februarja, zato Reka spet vabi, da se udeležimo niza karnevalskih prireditev, tako kulturnih kot športnih in tradicionalnih, ter vrhunca karnevala, ki traja kar 10 dni. Otroška karnevalska povorka, teden dni pred mednarodno povorko, privabi tisoče namaskiranih ljudi na pisane ulice Reke. Nobena povorka ni manj pomembna, vsaka ima svoj čar in posebnost, gledalci pa jih doživljajo z navdušenjem. Vrhunec reškega karnevala je že omenjena mednarodna karnevalska povorka, ki bo v nedeljo, 11. februarja. Vrhunski dogodek v domišljiji, duhovitosti in izvirnosti spreminja Reko v karnevalsko areno, kjer bomo videli pustna vozila, tisoče mask in obiskovalce ter udeležence z vsega sveta. Med številnimi dogodki bo tudi 12. noč krinolin, ki bo na plovilu Marina v petek, 9. februarja, ob 20. uri. Gre za dobrodelni ples, na katerem zbirajo sredstva za varno hišo, ki jo vodi Zavod za zaščito družin Reka.

Hrvaška pustna republika

Živopisno mestece Samobor v času pusta postane pravcata karnevalska metropola tega dela Hrvaške. Letošnji že 198. Samoborski pustni karneval se je začel že 2. februarja, ko je županja Petra Škrobot predala ključe mesta in razglasila Svobodno pustno republiko, ko vse do 13. februarja oblast prevzamejo Sraka, Princ, Sodnik in Fiškal z maškarami. »Poleg norenja smo zelo veseli, da bodo tudi naši krajevni odbori nosili maske. Pričakujemo, da bodo tudi letos najboljše maske na najboljšem karnevalu! Zamaskirajte se, pridite, zabavajte se in oddajte svoje maske, saj vas čakajo bogate nagrade. To bo najbolj nori karneval v Samoborju«, pravijo Princ pustne republike, Sodnik, Fiškal in Sraka. Sicer pa se po osmih letih vrača pustni šotor, kjer bodo organizali del od skupno 14 načrtovanih koncertov v času karnevala. Dodajmo, da je obisk koncertov brezplačen. Prav tako bo v času fašnika, kot pravijo pustu v teh krajih, podaljšan odpiralni čas v gostinskih lokalih, obiskovalcem pustovanja pa bo omogočeno brezplačno parkiranje ob koncih tedna, ob petkih in na zadnji dan fašnika, v torek, ko bo parkiranje brezplačno od 15. ure.

Ko Benetke postanejo veliko gledališče FOTO: Arhiv Beneški Karneval

Beneški karneval

V naši soseščini, v italijanskih Benetkah, gostijo najbolj znani karneval na svetu. Letošnji se je začel že 27. januarja in bo trajal vse do 13. februarja. V tem času se Benetke spremenijo v svojevrstno gledališče na prostem, rdeča nit tokratnega karnevala pa so izjemna potovanja Marca Pola, čigar pustolovščine so bistvo Benetk: radovednost, žeja po znanju in iznajdljivost beneških trgovcev so v središču življenjskega sloga, ki je zaznamoval celotno zgodovino Beneške republike, v mešanici trgovine, poslovanja, diplomacije ter znanstvenega in geografskega znanja. Letos je namreč 700. obletnica Polove smrti. Dodajmo, da bo izvedba beneškega karnevala 2024 znova nosila podpis Massima Checchetta, umetniškega vodje in scenografa operne hiše La Fenice, in bo mesto spremenila v domišljijsko deželo, kamor bodo prišle civilizacije in kulture, s katerimi se je srečal Marco Polo.

Karnevalski koledar 2024