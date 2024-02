To so recepti za najbolj sladke pustne dobrote

Pust je tudi v preteklosti spremljala tradicionalna kulinarika, značilna za posamezne pokrajine. Danes so med pustnimi jedmi najbolj znani krofi in flancati, v preteklosti pa so imele osrednje mesto tudi mesnine ob spremljavi kislega zelja, repe in matevža. Pust je bil namreč v času, ko še ni bilo hladilnikov, tisti mejnik, ko je bilo treba porabiti zimska živila.

Legendarni krofi

Kako nastajajo Trojanski krofi FOTO: Dejan Javornik

Gotovo pa je krof še vedno najslajši kralj pusta, brez katerega si ga ne moremo predstavljati. Njegove korenine segajo na Dunaj, kjer ga je »iznašla« dvorna kuharica Cecilija Krampf. Skozi zgodovino se je tudi krof razvijal in danes poleg »klasičnega« z marelično marmelado poznamo tudi takšne z drugačnimi polnili, pa prelite s čokolado in ne nazadnje celo veganske. Med najbolj znane gotovo sodijo trojanski krofi, ki so jih od leta 1961 do danes ocvrli že več kot 144 milijonov; v pustnem času jih običajno pripravijo okoli 100.000. Prav tako slavni so Slonovi krofi, ki jih je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ustvaril tedanji slaščičarski mojster Slonove slaščičarne Franc Gačnik. Medtem ko lahko v trojanskih krofih uživamo vse leto, jih v Hotelu Slon cvrejo le v pustnem času – letos med 1. in 14. februarjem.

Zgodovina pustnih krofov Posebno mesto med pustnimi dobrotami imajo gotovo krofi. Kot na spletnih straneh Slovenske turistične organizacije navaja slovenski etnolog dr. Janez Bogataj, njihove korenine segajo do cesarskega Dunaja, kjer jih je prva začela pripravljati dvorna kuharica Cecilija Krampf. Cecilijine kroglice so postopoma osvajale celotno monarhijo. Na Slovenskem so pripravljali krofe, ki so se od »cesarskih« nekoliko razlikovali po načinu priprave, velikosti in nadevih. In medtem ko so jih na Dunaju cvrli v taljenem maslu, so jih naši predniki v svinjski masti in pozneje v olju. Prvotni krofi so bili nepravilnih oblik z izrastki kot kremplji, od tod tudi poimenovanje. Imenovali so jih tudi fanclji.

Omejen čas bodo na voljo tudi krofi v mariborski Restavraciji Sedem, ki sodi v okvir Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Tako bodo njihovi študentje cvrli pustne krofe od 5. do 13. februarja. Krofi, ki bodo polnjeni z domačo marelično marmelado, z domačo jurkovo marmelado, domačo vaniljevo kremo ter pistacijevim in lešnikovim polnilom, bodo tudi letos imeli dobrodelno noto v sodelovanju z Lions klubom Piramida Maribor.

Nasvet za dober krof

V čem je skrivnost dobrega krofa, smo tokrat povprašali slaščičarske mojstre podjetja Lesaffre Slovenija, ki med drugim zastopa znamko kvasa Fala. Sogovorniki poudarjajo pomen uporabe kakovostnih sestavin pri pripravi krofov. Med drugim pri pripravi testa priporočajo večje število jajc, pri čemer uporabimo le rumenjake, saj bo testo brez beljakov bolj rahlo, puhasto. Svetujejo 1 rumenjak na 100 g moke. »Ker je kvašeno testo za krofe precej bolj bogato kot krušno, moramo dodati več kvasa. Ker se testo med dolgim mešanjem segreva, kar slabo vpliva na kakovost testa, odsvetujemo dodajanje toplih sestavin (raztapljanje kvasa v toplem mleku),« pravijo in dodajo, da za dosego enakomerne strukture krofov priporočajo oblikovanje kroglic, in ne valjanja in izrezovanja.

Miške s skuto FOTO: Špela Ankele

Če želimo, da se beli posip ohrani dlje, sladkorju v prahu dodamo malo sode bikarbone.

Ne le pripravi testa, tudi samemu cvrtju krofov moramo nameniti dovolj pozornosti. Maščoba oziroma olje, v katerem pečemo krofe, mora biti dovolj vroče – 170 stopinj Celzija je priporočilo. Krofe v posodo položimo tako, da je gornja stran krofa obrnjena proti dnu posode. Ko jih cvremo na prvi strani, posodo obvezno pokrijemo s pokrovko. Ko primerno obarvane krofe obrnemo na drugo stran, jih ocvremo do konca brez pokrovke.

Ocvrte krofe položimo na pladenj, prekrit s papirnatimi robčki, ki bodo popili odvečno maščobo. »Pustimo jih nekaj minut in jih šele nato napolnimo z marmelado. Ko vzamemo krofe iz olja, se ti pod vplivom lastne vročine še naprej 'pečejo'. Hladna marmelada pa lahko ustavi ta postopek,« še priporočajo sogovorniki.

Koliko stanejo krofi

Preverili smo tudi, koliko bomo letos odšteli za krofe v nekaterih slaščičarnah in kavarnah. Dodajmo, da so krofi v trgovinah praviloma cenejši, ponekod odštejemo za enega manj kot evro.

Lokal Tip krofa Cena na kos (EUR) Gostišče Trojane, Trojane krof z marelično marmelado 1,70 Hotel Slon, Ljubljana krof z marelično marmelado 3,00 Slaščičarna Berzo, Vrhnika krof z marelično marmelado 2,00 Kendov dvorec, Idrija* krof z marelično marmelado 1,00* Kavarna Dolce Vita, Nova Gorica** krof z marelično marmelado 1,80 Restavracija Sedem, Maribor** krof z marelično marmelado 1,90

Cene smo popisali med 26. januarjem in 2. februarjem 2024.

* Kendov dvorec cvre krofe po predhodnem naročilu, in sicer 9., 10. in 13. 2. Naročimo lahko paket 12 mini krofov za 12 evrov.

** Dolce Vita ponuja krofe od 9. do 13. 2., Restavracija Sedem pa od 5. do 13. 2.

Dišeči, dehteči in posuti s sladkornim prahom. FOTO: Arhiv Lifeclass Portorož

Zdravi krofi iz pečice Sestavine: 250 g slovenske ostre moke

250 g slovenske mehke moke

3 dl mleka

50 g sladkorja

35 g svežega kvasa

70 g masla

nastrgana limonova lupinica

3 žlice ruma

1 jajce

3 rumenjaki

žlička soli

domača marmelada za nadev

sladkor v prahu za posip Priprava Mleko segrejemo do mlačnega, odlijemo 0,7 dcl ter ga zmešamo s kvasom in žličko sladkorja, da naredimo kvasec. Pustimo stati 10 minut. V preostanek mleka damo maslo in sladkor ter premešamo, dokler se ne stopi. Moko presejemo v večjo skledo, na sredini naredimo vdolbino in vanjo dodamo kvasec, celo jajce, rumenjake in preostanek mleka. Začnemo gnesti testo, ki bo precej mokro. Pokrijemo in pustimo na toplem eno uro. Testo na pomokanem pultu še enkrat na hitro pregnetemo, nato pa ga razdelimo na približno 60 g težke kose. Iz njih oblikujemo kroglice in jih razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko. Krofe pustimo vzhajati 30 minut, medtem pa segrejemo pečico na 180 stopinj Celzija. Pečemo jih 15 minut. Z marmelado jih napolnimo po peki, pustimo, da se ohladijo, nato pa potresemo s sladkorjem v prahu. Če želimo, da so krofi bolj sočni, jih lahko takoj po peki premažemo s staljenim maslom. Vir recepta: www.nasasuperhrana.si

Ameriški krofi z masleno meringa kremo FOTO: Arhiv Lesaffre Slovenija