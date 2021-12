Če bi v začetku leta vložili 100 evrov, bi bili danes že na lestvici najbogatejših Slovencev

Precej tvegane kriptovalute so zaradi preteklih, gromozanskih donosov na trg privabile kar nekaj vlagateljev. Nekaterim je uspelo svoje premoženje oplemenititi, drugi so se močno opekli in s trga ob precejšnjih nihajih tečajev pobegnili z globokim minusom. Kaj bi se zgodilo z vašim premoženjem, če bi na kriptotrg vstopili letošnjega 1. januarja? Spodaj navajamo nekaj prepoznavnih in popularnih valut po izboru uredništva.

Bitcoin (BTC): + 72 odstotkov

Za en bitcoin je bilo treba 1. januarja 2021 odšteti 25 tisoč evrov. V trenutku nastajanja tega članka en stane skoraj 43.000 evrov. To pomeni: iz vloženih 1000 evrov bi jih zdaj imeli že 1720 (72-odstotno oplemenitenje vložka). A treba je povedati, da je bitcoin vmes dosegel precej večje vrednosti, skoraj 60.000 evrov (najvišja doslej). Če bi takrat prodali za tisočak 1. januarja kupljenega dela bitcoina, bi si na račun ob prodaji prenesli 2400 evrov (1400 evrov dobička, če zanemarimo stroške transakcij). Na žalost mnogih vlagatelj se je vrednost bitcoina po lepi rasti znižala na okoli 40.000 evrov, kjer je tudi danes. Treba je tudi omeniti, da tisti, ki so ga kupovali pri okoli 60.000 evrih, če želijo svoj denar nazaj in niso že prej pobegnili z realizirano izgubo, počakati na skoraj 50-odstotno rast, da bodo komaj na ničli.

Ether (ETH): vložek × 5,1

V začetku leta je kriptovaluta ether stala okoli 685 evrov. Trenutno se z njim trguje pri okoli 3500 evrih. Donos? Vložek bi zmnožili s 5,1 in dobili vašo novo vrednost vložka. S 1000 torej 5100 evrov. V tem letu je ether dosegel tudi najvišjo vrednost od začetka obstoja. Presegel je 4200 evrov za enoto valute. Če bi vam ga uspelo takrat prodati, bi iz 1000 evrov ustvarili 6100 evrov.

Ripple (XRP): iz tisoč 4600 evrov

Kontroverzna kriptovaluta ripple je v začetku leta stala 0,19 evra. Danes se s to valuto trguje pri okoli 0,87 evra za enoto. Iz vložka 1000 evrov, bi jih danes imeli skoraj 4600. Letošnji vrh je ripple dosegel pri nekaj več kot 1,64 evra, najvišja vrednost pa sega v leto 2018, ko so ga prodajali in kupovali po celo po vrednostih višjih od 2,75 evra za enoto.

Ripple je trenutno v izredno nezavidljivem položaju. Znašel se je na sodišču, saj ga ameriška komisija za vrednostne papirje (SEC) obtožuje, da je XRP vrednostni papir in ne kriptovaluta. Ob objavi je vrednost strmoglavila, mnoge kriptomenjalnice pa so ga umaknile iz svoje ponudbe. Odločitev sodišča naj bi bila znana v letu 2022, pri podjetju Ripple pa verjamejo, da bo sodišče odločilo v njihovo korist. Če ne bo, se vlagateljem zagotovo ne piše nič dobrega in prav to duši rast kriptovalute XRP.

Solana (SOL): iz tisoč do 100.000 evrov

Za enoto solane, relativno nove na trgu, je treba iz žepa potegniti 158 evrov. 1. januarja letos je stala 1,5 evra. Kalkulatorja za izračun donosa ne potrebujemo, saj se je vrednost povečala več kot stokrat. Iz tisoč evrov, ki bi jih vložili 1. januarja, bi jih danes imeli torej več kot sto tisoč. Najvišji sklenjen posel s solano je bil sklenjen pri 229 evrih, to je junija letos.

Dogecoin (DOGE) in shiba inu (SHIB)

Na spletnih omrežjih sta precej popularni špekulativni kriptovaluti dogecoin in shiba inu. Za prvega je bilo 1. januarja treba odšteti 0,005 dolarja, danes pa 0,17. To pomeni, da je zdajšnja vrednost 34-krat tolikšna, kot je bila v začetku leta. Najvišjo vrednost je dogecoin dosegel maja letos, ko je bil vreden skoraj 0,74 dolarja.

Shiba inu danes stane 0,000036 dolarja (konec letošnjega oktobra je dosegla rekordno vrednost 0,00008 dolarja). Rast bomo izračunali nekoliko težje, saj je bila vrednost 1. januarja po podatkih spletnega portala coinmarketcap.com manjša od 0,0000000001 dolarja. Če poenostavimo in rečemo, da je vrednost znašala natančno toliko, bi iz enega vloženega dolarja danes imeli 360.000 dolarjev. Če bi jih vložili 10, 3,6 milijona, če ... Raje ne razmišljamo, bi pa se pa po vsej verjetnosti znašli na lestvici najbogatejših Slovencev.

Opozorilo Nujno moramo izpostaviti, da so kriptovalute tvegane naložbe, zgoraj navedene informacije pa niso finančni nasvet. Njihove vrednosti lahko hitro zrastejo ali padejo (tudi za več deset odstotkov v dnevu), pretekli donosi pa naj vas ne zavedejo in ne bodo vodilo pri vlaganju. Tako svetujejo poznavalci. Različne kriptovalute so preplavile trg, med njimi tudi tako imenovane kritpovalute meme, kot sta dogecoin in shiba inu. Na vse pretege jih množice skušajo popularizirati prek spletnih omrežjih (pri tem pomaga tudi milijarder Elon Musk). Nekateri so z njima obogateli, drugi so si nakopali dolgove, saj so včasih kockali tudi z denarjem, ki ni bil njihov. Pogosto se tovrstne valute omenja tudi v smislu shem pump and dump (napihni ceno in prodaj) ali po po načelu večjega bedaka (če ga najdeš, prodaj). Zato previdno, kam nesete vaše prihranke, saj jih lahko tudi izgubite.

Kaj se dogaja v Sloveniji?

Pogledali si bomo še, kaj se je v enem letu zgodilo na Ljubljanski borzi v prvi kotaciji, najelitnejšem delu trga delnic, kot pišejo na spletni strani Ljubljanske borze. Če bi kupili delnice 4. januarja 2021, bi ustvarili do vključno danes (23. december 2021) te donose:

– NLB (NLBR): 46 evrov > 74,40 = + 61,7 odstotka,

– Pozavarovalnica Sava: 18,50 evra > 27,70 evra = + 49,7 odstotka,

– Petrol (PETG): 328 evrov > 491 evrov = + 49,7 odstotka,

– Cinkarna Celje (CICG): 178 evra > 250 evrov = + 40,5 odstotka,

– Luka Koper (LKPG): 19 evrov > 24,20 evra = + 27,4 odstotka,

– Telekom Slovenije: 44,40 evra > 56,20 evra = + 26,6 odstotka,

– Krka (KRKG): 92,20 evra > 116 evrov = + 25,8 odstotka,

– Intereuropa (IEKG): 1,16 evra > 1,45 evra = + 25 odstotkov in

– Zavarovalnica Triglav (ZVTG): 30,50 evra > 37 evrov = + 21,3 odstotka.

Iz zgornjega lahko vidimo, da kamorkoli od zgoraj naštetih bi vložili vaš denar, bi ustvari dobiček. In to ne majhnega.