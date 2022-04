Burno v studiu RTV: Bratuškova okrcala voditelja, Jelinčič pokazal sredinec (V ŽIVO)

Volilna nedelja se vztrajno približuje, vsi kandidati pa želijo prepričati še zadnje volivce in volivke. Na TV Slovenija poteka zadnje veliko soočenje, kjer sodelujejo Janez Janša, Alenka Bratušek, Marjan Šarec, Robert Golob, Ivan Gale, Luka Mesec, Tanja Fajon, Zdravko Počivalšek, Matej Tonin, Zmago Jelinčič Plemeniti, Ljubo Jasnič in Dejan Podgoršek.

Vloditelj Igor Pirkovič je uvodoma goste vprašal, kakšni bi bili njihovi prvi koraki, v kolikor bodo del vlade. Janša je dejal, da si v prihodnjem mandatu želi več sodelovanja, predvsem z drugače mislečimi. Golob je izpostavil zakon, ki je že v državnem zboru in s katerim bi razveljavili »škodljive ukrepe, ki jih je sprejela ta vlada«. Fajonova je dejala, da bi bila prva njihova poteza zagotoviti, da bi vsak lahko prišel do osebnega zdravnika, Počivalšek je izpostavil nadaljevanje davčne reforme in digitalizacijo zdravstva. V Levici želijo, da bi Slovenija ostala odprta in svobodna družba. Tonin je opozoril na soočenje s posledicami, ki jih je in bo prinesla vojna v Ukrajini. Šarec je dejal, da se bodo osredotočili predvsem na zdravstvo, gospodarstvo in zeleno politiko.

Ena prvih zadev, ki se jo bo morala po mnenju Jelinčiča storiti vlada, je »prečistiti šolski in izobraževalni sistem«. Bratuškova je poudarila, da je za stabilno socialno državo potrebno močno gospodarstvo. Je pa predsednica SAB pripomnila še, da bodo RTV vrnili novinarjem ter da bi morala danes soočenje voditi dva voditelja. Pirkovič ji je odvrnil, da bi se verjetno rada najraje kar sama postavila na njegovo mesto. »Verjetno ste iskali tiste prave voditelje,« je dejal Bratuškovi, ona pa mu je odvrnila, da bi rada, da bi bilo vodenje uravnoteženo.

Podgoršek iz Naše dežele je poudaril, da je njihova stranka stranka kmetov, upokojencev in podeželja. Prepričan je, da »če želimo iti 30 let naprej, moramo pogledati 100 let nazaj«.

Prvak SNS Galetu pokazal sredinec

Jelinčič pokazal sredinec. FOTO: Zaslonski posnetek/TV Slovenija

Gale je napovedal brutalni obračun s korupcijo. Pri tem je vsakemu od pristonih navrgel nekaj očitkov iz preteklosti. Ko je prišeld do Jelinčiča mu je ta pokazal sredinec, Gale pa je dejal da je ta poteza le odraz njegove kulture. Šarec pa je bil slabe volje, ker ni dobil besede, ko je to želel, voditelju pa je dejal »Nismo na Novi24, dajte naredit krog, da bomo vsi prišli do besede, potem pa se bosta vidva z Janšo lahko pogovorila.«

Gale je Počivalška označil za »lepljivoprstega ministra Počivalška, ki bi Slovenijo lahko povezal le v korupciji«. A tu se ni ustavil. »Zaslužite si, da vas volivci 24. aprila pošljejo na gnojišče politične zgodovine,« je še zabrusil Počivalšku. »Na srečo imamo v Sloveniji kljub vsemu pravosodni sistem, ki bo odločal, kdo je kaj naredil,« mu je ta odgovoril.

Golob o računu v Romuniji

Voditelj je Goloba povprašal o spornem romunskem računu. »Kar se tiče lažnega računa v Romuniji. Za tem stoji zanimiva zgodba, ki jo z veseljem povem. Jaz niti nisem vedel, da obstaja, dokler nisem klical na Furs, da mi izdajo potrdilo, da nimam računov v tujini.« Nato naj bi preko odvetnikov reševal zadevo, banka pa naj bi nato sama zaprla račun, saj da na njem ni bilo nobenih aktivnosti.

Golob pa je nato Janši očital povezavo s albanskim poslovnežem, saj da obstaja fotografija, kjer se rokujeta. Spraševal ga je tudi, ali ima morda kakšen račun v Avstriji, a je Janša to odločno zanikal. Prvak SDS je izpostavil tudi dejstvo, da Golob medijem ni želel pokazati dohodninske napovedi za lansko leto. »Kako je mogoče, da nekdo, ki pravi, da ima 6000 evrov plače, na koncu leta pride do števila 450.000? Kako je to mogoče in kako je to lahko zakonito?« se je spraševal