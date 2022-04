Kdo izmed predsednikov strank ima največ nepremičnin? Preberite

Predvolilna kampanja se bliža koncu, kocka bo padla to nedeljo. Eno izmed bolj perečih vprašanj v naši državi je pomanjkanje stanovanj za tiste, ki svojega stanovanjskega vprašanja še niso rešili. Cene nepremičnin letijo v nebo, le peščica si lahko privošči nakup po tako visokih cenah. Stranke se različno opredeljujejo do tega vprašanja, nas pa so njihova stališča vzpodbudila, da preverimo, v kakšnih nepremičninah živijo voditelji političnih strank v Slovenji in koliko nepremičnin imajo pod palcem. Vprašanja smo strankam poslali že pred slabima dvema tednoma. Nekateri z razkritjem nepremičnin niso imeli težav in so odgovorili hitro, drugi do danes niso odgovorili, čeprav smo jim poslali opomnik. Objavljamo torej tiste, za katere podatke nam je uspelo zbrati. Podatkov nam niso poslali iz strank Gibanje Svoboda, Povežimo Slovenijo.

Prvak SDS pod palcem največ nepremičnin, Golob ni poslal odgovora

Janez Janša, predsednik SDS, nam je poslal poročilo, iz katerega lahko razberemo, da jima v lasti naslednje:

- je lastnik stanovanjske hiša v Šentilju pri Velenju s pripadajočim zemljiščem,

- je solastnik stanovanja v Ljubljani,

- je lastnik vikend hiše pri Bovcu s pripadajočim zemljiščem,

- je lastnik manjšega zemljišča v Žalni v občini Grosuplje.

Tanja Fajon, predsednica SD, je:

- dvotretjinska lastnica hiše v Zbiljah.

Matej Tonin, predsednik NSi, je:

- enotretjinski lastnik hiše v Kamniku.

Luka Mesec, Levica, je:

- lastnik stanovanja v Ljubljani.

Bratušek, SAB, je:

- lastnica polovice stanovanjskega dvojčka v Kranju,

- solastnica kmetijskega zemljišča.

Marjan Šarec, LMŠ, je:

- lastnik stanovanjske hiše v Kamniku,

- lastnik 1,5 hektarja gozda in približno 2 hektarja obdelovalne zemlje.

Stranka Vesna:

Predsednik Uroš Macerl je:

- lastnik hiše in hleva na kmetiji.

Predsednica Urša Zgojznik

- lastnica stanovanja

Bernard Brščič, DOM, je:

- lastnik stanovanja v Ajdovščini,

- polovični lastnik stanovanja in garaže v Ljubljani.

Zmago Jelinčič, SNS, je:

- lastnik hiše v Ljubljani,

- lastnik hiše na obali.

Aleksandra Pivec, Naša dežela:

v lastni nima nepremičnin.

Ljubo Jasnič, DESUS:

v lastni nima nepremičnin.

Za Roberta Goloba in Zdravka Počivalška iz njunih strank nismo dobili odgovorov, zato podatkov o njunih nepremičninah ne navajamo. Na naše poizvedovanje po elektronski pošti se njuni službi za odnose z javnostmi nista odzvali, niti po dodatni prošnji za odgovor.