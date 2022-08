Bralci Slovenskih novic našli krivca za požare na Krasu

Dolgih 17 dni je gorelo na goriškem in komenskem Krasu. Požare je gasilo okrog 13.000 poklicnih in predvsem prostovoljnih gasilcev. Pogorelo je okrog 3600 hektarov borovega gozda, podrasti in travnikov. Ogenj je uničil tudi nekaj kmetijskih površin, nasade oljk in vinograde. Pred ognjem niso mogli ubraniti Markove koče in nekaj manjših gospodarskih pomožnih objektov, je pa gasilcem uspelo pred ognjem zavarovati domove.

Kako se je začel najhujši požar v zgodovini Slovenije? Pojavile so se številne špekulacije in namigovanja, da bi bil lahko posledica načrtnega požiga. Policisti in kriminalisti, ki so že pred dnevi opravili ogled kraja požara pri Komnu, so ugotovili, da naj bi šlo za udar strele, a naših bralcev, kot kaže, ta pojasnila ne prepričajo.

V anketi smo vas vprašali, kdo je po vašem mnenju kriv za požar na Krasu, kar 51 odstotkov pa vas je odgovorilo, da za požar na Krasu ni odgovorna narava, temveč človeška nemarnost, in sicer »odvržene steklenice se v naravi hitro spremenijo v povečevalna stekla, ki lahko zanetijo požar. Ljudje naokoli mečejo cigaretne ogorke in podobno.«

30 odstotkov bralcev je mnenja, da je za požar kriva narava, ki nam je prinesla dolgotrajno sušo, rekordno visoke temperature in še kakšno strelo vmes, 19 odstotkov pa meni, da je bil na delu požigalec.

Kljub temu da je požar pogašen, pa še ni čas, da bi si povsem oddahnili. Lastnike gozdov zdaj čaka čiščenje posek, saj lahko te v primeru novega požara pomenijo nova žarišča. Lastniki gozdov, ki želijo sami odpeljati les, imajo en teden časa, da to storijo.