Boscarol pojasnil, na kakšen način bodo razdelili njegovo donacijo

Kot je povedal podjetnik Ivo Boscarol v oddaji 24ur zvečer, je bil njegov glavni namen motivirati čim večje število gasilcev, da bi se odpravili na intervencijo. Poudaril, da v največjem požaru v zgodovini Slovenije ni zgorela niti ena hiša, tudi umrl ni nihče. Dejal je še, da imamo v Sloveniji izredno dolgo tradicijo prostovoljnega gasilstva, kar je po njegovem mnenju treba ohraniti. Vlada je napovedala, da bodo prostovoljni gasilci za svojo požrtvovalnost dobili 65 evrov oziroma 90 evrov.

Preberite tudi: GZS razkriva, koliko denarja so prejeli in za kakšen namen bo porabljen

Predsednik vlade Robert Golob je Boscarola poklical in se mu zahvalil. Beseda je tekla tudi o tem, kako denar donirati vladi, da bo znesek dejansko podvojen. Na kakšen način bodo društva oziroma posamezniki dobili denar, to Boscarol prepušča vladi in društvom. Kot je še povedal, donacija ni obveza, ampak je pravica. Sam je čutil, da mora v dani situaciji nekako pomagati.

Zakonodaja je sicer jasna, a zatakne se lahko pri izvedbi, pravijo v gasilski zvezi. V večini primerov sicer lokalne skupnosti nadomestila hitro poravnajo, a kdaj tudi ne, opozarjajo. In to se lahko zgodi tudi, če te stroške prevzame država. Najdlje so na denar na primer čakali kar leto in pol.