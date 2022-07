GZS razkriva, koliko denarja so prejeli in za kakšen namen bo porabljen

Kot smo že pisali, Gasilska zveza Slovenije (GZS) zbira denarna sredstva za gašenje in uničeno opremo v požaru na Krasu. Vsi, ki želijo pomagati, lahko pošljejo SMS-sporočilo z besedo GASILEC5 na telefonsko številko 1919 in tako darujejo pet evrov ali pa poljuben znesek nakažejo na transakcijski račun GZS. Na spletnih omrežjih pa so se ob tem več dni vrstile objave, naj ljudje ne nakazujejo na to številko, saj da gasilska društva od nakazanega denarja ne dobijo nič .

Suzana Kralj, vodja za področje splošnih zadev iz GZS, nam je povedala, da so skupno do tega trenutka prejeli 329.487 evrov SMS-donacij prek operaterjev Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2. Poleg navedenega so prejeli še 56.430 evrov donacij na transakcijski račun. »Denar se bo v celoti porabil namensko glede na namen, za kar se zbira. To pomeni, da se bo nabavila oprema ter izvedle aktivnosti za učinkovito gašenje požarov na Krasu. Poraba denarja bo potekala podobno, kot smo aktivnosti že izvedli ob naravni nesreči, povezani z žledom leta 2014. Vsa finančna sredstva, zbrana za žled, so bila transparentno vodena in porabljena, javnost pa primerno obveščena. Podobno bomo aktivnosti izvajali tudi v aktualnem primeru požara na Krasu,« je še dodala.

Požar še naprej pod nadzorom

Obsežen požar na Krasu je sicer še naprej pod nadzorom, noč je bila za vse gasilce in druge službe za zaščito in reševanje dokaj mirna, je glavno sporočilo nočnega vodje intervencije Stanka Močnika. Na terenu je bilo 734 gasilcev, ki so izvajali nadzor ter čistili in zalivali robove požarišča, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite.