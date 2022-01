Borut Pahor zavrnil Zmaga Jelinčiča Plemenitega

»Državno volilno komisijo sem danes obvestil, da bom 9. februarja podpisal odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor, da bom kot datum za začetek volilnih opravil določil 14. februar, kot dan za izvedbo volitev pa 24. april 2022.« To so danes sporočili iz Urada predsednika RS Boruta Pahorja.

Iz prej zapisanega sledi, da so želje prvaka SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega ostale neuresničene. Iz omenjene stranke so na Pahorja naslovili pobudo, da bi se zaradi slabšanja epidemiološki razmer volitve predstavile na 5. junij. To je storil sicer na isti dan, ko je minister za zdravje Janez Poklukar govoril, da v Sloveniji živimo praktično normalno življenje, kot da ni epidemije.

Kaj si o zamiku volitev mislijo v strankah

Opozicijske stranke, z izjemo SNS, so si prizadevale, da bi bile volitve čim prej. Danes, še preden je bil znan dokončen odgovor predsednika Pahorja, smo na vse parlamentarne stranke naslovili vprašanje, kaj si mislijo o zamiku volitev. Objavljamo odgovore tistih strank, ki smo jih do zdaj prejeli.

LMŠ

»Skozi ta neresni predlog veje strah pred volitvami in voljo ljudstva s strani vladajoče koalicije in njihovih podpornikov. Volitve so edina pot, da državo postavimo nazaj v normalnost, zato se morajo zgoditi čim prej. «

NSi

»v zvezi z vašimi vprašanji vam lahko odgovorim le, da bomo v NSi spoštovali odločitev predsednika RS.«

SAB

»Državnozborske volitve bi po naši oceni morale biti že včeraj, zato ni dvoma, da podpiramo prvi mogoči datum rednih volitev, to je 24. april. Na teh prelomnih volitvah po letu 1991 bodo volivci odločali med dvema blokoma; glasovali bodo bodisi za avtokratski blok stranke SDS s partnerji, bodisi za demokratično opozicijo, povezano v KUL. Brez teh dveh blokov ne bo nove vlade.«

SD

»Z vsakim dnem te vlade je škoda za Slovenijo in njene ljudi vse večja. Volitve na prvi mogoči datum. Pričakujemo od predsednika republike, da bo spoštoval svojo obljubo. Tovrstni predlogi so le način za podaljševanje kaosa, konflikta in korupcije, kupovanje časa za nevarno vladno agendo in način za še nekaj poslanskih plač. Jelinčič je pripraven komunikator takšnih vladnih idej, ne le o datumu volitev, ampak tudi o aboliciji kazenske odgovornosti najvišjih vladnih predstavnikov.«