Janez Poklukar: Živimo praktično normalno življenje, kot da ni epidemije

»Dobra novica je, da za zdaj pomembnega porasta ne beležimo v hospitalnih enotah in enotah intenzivne terapije. Imamo odprte šole, kulturo, šport, živimo praktično normalno življenje, kot da ni epidemije. To so vse pozitivne stvari, čeprav ni enostavno.« Tako pravi minister za zdravje Janez Poklukar. Dodaja, da po številu okužb še nismo dosegli vrha, obstaja pa neka bojazen, da ga bomo dosegli po 27. januarju.

O podaljševanju časa čakanja na rezultate PCR-testov je dejal, da ne pričakuje skrajšanja, ob tem pa opomnil, da so se kapacitete analize PCR-testov povečale za 30 odstotkov: »To so enormne spremembe v izvedbi teh testiranj.«

Samoplačniško do PCR-testa je danes mogoče? Treba se je dovolj zgodaj dogovoriti z izvajalci, kdaj test opraviti, saj če se rezultat izda po 49 urah, zahteva pa se do 48 ur, potem osebi ne koristi, pravi Poklukar.