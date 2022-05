Bojana Beović: Zdravstvo je med epidemijo doživelo stresni test

Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je v petek ob državnem odlikovanju zbornice izpostavila tudi nekaj izzivov slovenskega zdravstva. Pomanjkanje zdravnikov bi lahko uredili s primernimi pogoji, organizacijo dela ter osebnimi dohodki, meni. O dodatnih obremenitvah pa pravi, da je zdravstvo med epidemijo doživelo stresni test. Po njenih besedah so se v pandemiji dobro pokazale vse slabosti in vse prednosti slovenskega zdravstva. »In verjetno bi bilo pametno te izkušnje porabiti tudi pri spremembah v prihodnje«, meni. Z nekaterimi dodatnimi obremenitvami se strinja, a opozarja, da mora biti »ta obremenitev taka, da še vedno zagotavlja kakovost in varnost dela, zdravniki pa morajo biti pa tudi stimulirani, da bodo to delo opravljali«.

Beovićeva je opozorila tudi na to, da je bilo v dveh letih pandemije precej naporno. Neprestana in dnevna reorganizacija zdravstva je po njenih besedah prinesla precejšnjo utrujenost v zdravniške vrste. Meni, da bo nova vlada prišla naproti zaposlenim v zdravstvu. »Izjave v medijih so sicer zelo različne, ampak mislim, da so potrebe take in situacija tako nazorna, da bo treba iti po poti skupnega reševanja.«

Kako privabiti zdravnike?

Na vprašanje o tem, kako privabiti zdravnike iz tujine, je odgovorila, da pri tem zdravniška zbornica nima veliko orodij. Meni pa, da je velik premik na tem področju nov način preverjanja znanja slovenščine za zdravnike iz tujih držav. Preverjanje bo potekalo na zdravniški zbornici, poleg slovenistov pa bodo prisotni tudi zdravniki. »Predvsem zato, da bo besedišče, ki bo preverjano, pretežno tisto, ki ga zdravnik potrebuje pri svojem delu," je dejala.

Napovedane dodatne obremenitve v zdravstvu je komentiral tudi predsednik skupščine Zdravniške zbornice Slovenije in travmatolog Marko Jug. »Nekateri zdravniki so izjemno obremenjeni in bodo verjetno težko dodali še kaj več, ker prihaja tudi do izgorelosti. A rezerve zagotovo so,« je povedal. Po njegovih besedah bo treba najti model, ki bo zdravnike stimuliral, da bi v popoldanskem času raje delali več v svojih ustanovah kot drugod. »V kolikor bo nova vlada uspela vzpostaviti razmerja, da bo delovanje v teh sistemih konkurenčno tudi zasebnemu sektorju, ne vidim razloga, zakaj ne bi bilo možno tudi v javnem sistemu nadgraditi storitve.«

Predsednik vlade Robert Golob je v svoji predstavitvi v DZ med drugim napovedal »eksperiment«, pri katerem bodo pripravili načrt stresnega testa za sistem javnega zdravstva, v katerem bodo ugotovili, kje so skrajne meje zdravstvenega sistema. Zdravstvenemu sistemu je treba zagotoviti ustrezno organizacijo, informatizacijo in digitalizacijo, zagotoviti ustrezen način dela na primarnem nivoju, izkoreniniti korupcijo in zagotoviti, da bo denar sledil bolniku, je navedel in k sodelovanju v stresnem testu povabil vse zdravnike, celotno negovalno osebje in najboljše pravnike.