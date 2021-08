Bodo položnice za RTV višje? Odgovarja generalni direktor

Novi generalni direktor RTV SLO Andrej Grah Whatmough je konec aprila prevzel vodenje RTV Slovenija. Po nekaj mesecih dela je že pritegnil obilo pozornosti, ko je predlagal razrešitev direktorice TVS Natalije Gorščak. Očitajo mu, da se je želi znebiti, ker ne sledi njegovim zahtevam po kadrovskih in programskih spremembam, a sam pravi, da to ne drži.



»Razočaran sem, da se razrešitev, ki temelji na strokovnih argumentih, tako politizira. A to se navadno zgodi, ko sogovorniku zmanjka argumentov. Z direktorico sem imel številne sestanke, potem ko me je strokovna služba za programski kontroling opozorila na drastični upad gledanosti televizijskih programov,« je dejal v intervjuju za Siol.



Povedal je, da je svoje predloge podal šele po tem, ko je ugotovil, da direktorica nima svojih predlogov. A direktorica ni sprejela niti njegovih predlogov, zato v jeseni ne bo programskih sprememb na RTV. Grah Whatmougha skrbi gledanost, saj številke kažejo, da so v devetih letih izgubili okoli 70 tisoč gledalcev.



Spregovoril pa je tudi o eni izmed najbolj vročih tem v Sloveniji, o RTV-prispevku in njegovem morebitnem dvigu. Pravi, da je višina v rokah vlade oziroma državnega zbora in da sama RTV Slovenija na to nima nobenega vpliva. »Zvišanje RTV-prispevka bi rešilo marsikatero našo težavo, a zdi se, da bo to težko izvedljivo. V zadnjih šestih letih, odkar blizu spremljam položaj RTV Slovenija, nobena vlada ni pristopila k temu. Še več: v času vlade Marjana Šarca je pristojno ministrstvo pobudo mojega predhodnika za dvig RTV-prispevka celo zavrnilo,« je dejal in dodal, da meni, da bi država imela več posluha za njihove finančne težave, če bi tudi sami opravili svojo nalogo in pokazali pripravljenost na spremembe.



