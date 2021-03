Bo treba plačati vrtec, čeprav bodo otroci doma?

Kako bo potekalo varstvo?

Starši so se tik pred zaprtjem države za 11 dni znašli v stiski, kako organizirati delo in varstvo za otroka. Večina otrok bo doma, saj sta le v peščici družin oba starša zaposlena v kritični infrastrukturi ali pa mame samohranilke. Medtem ko se bodo družine znašle po svoje, kot vedo in znajo, se med starši pojavlja vprašanje, ali bodo otroci v obdobju zaprtja države oproščeni plačila vrtca.Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih sta oba starša (ali eden od staršev, ki je samohranilec) zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, policiji in poklicnih gasilskih enotah.Vrtci in šole so z ministrstva dobili okrožnico, v kateri piše, da so starši oproščeni plačila vrtca v času od 1. do 11. aprila, če bodo otroci doma, če bodo v varstvu, pa bo treba za to obdobje položnico plačati.Zapiranje vrtcev določa odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih.Pri organiziranju skupin otrok, ki bodo v nujnem varstvu, bodo učitelji, tako kot zdaj, morali zagotavljali higienska priporočila po Nijz. Vrtci lahko organizirajo tudi skupine, v kateri so otroci iz več oddelkov, a mora biti število otrok čim manjše (od šest do osem otrok).Skupine za izvedbo nujnega varstva učencev od 1. do 3. razreda se lahko oblikujejo samo znotraj otrok istega razreda (od osem do deset učencev oziroma do največ 15).Učitelji, ki bodo izvajali pouk na daljavo, bodo delali od doma.