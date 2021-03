Med zaprtjem države nujno varstvo le za otroke staršev iz kritične infrastrukture

Za kritično infrastrukturo veljajo sektorji energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.



Ocenjevanje naj se preloži na čas, ko se bodo učenci vrnili v šole

V skladu z okrožnico, ki so jo vrtci prejeli danes popoldne, bodo od 1. do 11. aprila zagotavljali nujno varstvo samo otrokom, katerih starši delajo v kritični infrastrukturi. Ob tem se že kaže, da bodo nekateri starši postavljeni pred precejšnje izzive, je povedala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije»Bojimo se, da bo dobršen del gospodarstva ostal odprt in da starši ne bodo imeli varstva za svoje otroke,« je izpostavila Bogatajeva. Sama kot ravnateljica Vrtca Škofja Loka pa tudi v današnji komunikaciji z drugimi ravnatelji že zaznava veliko potrebo staršev po varstvu otrok. »To nam daje vedeti, da se gospodarstvo v veliki meri niti ne bo zapiralo, zapirali pa se bodo vrtci in šole,« je dejala.Nekatere dejavnosti, kjer je to mogoče, bodo prešle na delo od doma, vendar se tudi tu postavlja vprašanje varstva otrok. Starši namreč ob delu od doma le težko hkrati skrbijo zlasti za mlajše otroke. Na to problematiko so opozorili že v času dolgotrajnejšega zaprta vrtcev oziroma zagotavljanja zgolj nujnega varstva.Sistem, na katerega prehajajo 1. aprila, bo podoben tistemu, ki je bil v veljavi lansko pomlad, vendar so takrat imeli župani nekaj več pristojnosti pri odločanju glede na okoliščine, ki so vladale v določeni občini oziroma regiji. »Tokrat pa odlok za vse določa, da morajo starši prinesti potrdilo delodajalca. To potrdilo naj bi bilo enotno in smo ga dobili v prilogi okrožnice,« je povedala Bogatajeva. Prepričana je, da bo na terenu zaradi omejitve zagotavljanja varstva prihajalo do težav in da bodo tudi drugi delodajalci svojim zaposlenim pisali potrdila.V okrožnici, ki jo je pridobil STA, je še zapisano, da so starši otrok, ki v času zaprtja države vrtca ne bodo obiskovali, oproščeni plačila vrtca.Tudi osnovne šole je ministrstvo obvestilo, da morajo od četrtka organizirati nujno varstvo za učence, katerih starši ali eden izmed njih, ki je samohranilec, so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture.Določili so, naj skupine za izvedbo nujnega varstva oblikujejo iz učencev istega razreda, pri čemer naj imajo od osem do 10 učencev oziroma do največ 15 učencev. Učitelji, ki izvajajo pouk na daljavo, naj delajo od doma.Glede testiranja okrožnica navaja, da se od 1. do 11. aprila, kolikor naj bi trajalo zaprtje države, testirajo le tisti zaposleni, ki bodo v tem obdobju prisotni v šoli, in sicer enkrat tedensko.Za učence, ki so vključeni v nujno varstvo, in učence, ki se izobražujejo v oddelkih prilagojenega programa v osnovnih šolah, mora šola zagotoviti šolsko prehrano. Za učence, ki se izobražujejo na daljavo, pa šola zagotavlja topli obrok za tiste, ki za to izpolnjujejo pogoje.Učitelji naj preverjanje in ocenjevanje preložijo na čas, ko se bodo učenci vrnili v šole. .