Biden skrajšal obisk, predčasno se vrača v Washington

Ameriški predsednik Joe Biden je danes skrajšal obisk v Delawaru in se vrnil v Washington na nujne posvete o dogajanju na Bližnjem vzhodu, so sporočili iz Bele hiše. Obenem so pozvali Iran, ki je danes v Perzijskem zalivu zasegel tujo ladjo, naj jo nemudoma izpusti skupaj s posadko, poročajo tuje tiskovne agencije.

Razmere v regiji so zelo napete

Potem ko je Izrael 1. aprila uničil iranski konzulat v Damasku, Teheran grozi z maščevanjem. ZDA so zato napovedale okrepitev vojaške navzočnosti na Bližnjem vzhodu.

Biden je v petek izrazil prepričanje, da bo Iran zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu prej ko slej izvedel napad na Izrael. Podrobnosti ni pojasnil, na vprašanje o tem, ali so ameriški vojaki ogroženi, pa odgovoril, da so ZDA zavezane obrambi Izraela in ga bodo podprle.