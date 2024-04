Iranski komandosi zasegli ladjo, povezano z Izraelom, hitro prišel odgovor: »Posledice bodo« (VIDEO)

Iranska državna tiskovna agencija IRNA je poročala, da so ladjo MSC Aries, ki pluje pod portugalsko zastavo, a je povezana z Izraelom, odpeljali v iranske vode. Družba, ki ima v lasti ladjo, je potrdila, da so iranske oblasti zasegle ladjo, in sporočila, da zdaj sodeluje »z ustreznimi osebami« za njeno varno vrnitev in dobro počutje 25 članov posadke.

V posnetku v informativnem programu iranskih kanalov naj bi bil prikazan zaseg ladje. Na posnetku je prikazana oseba, ki se spusti iz helikopterja in se vkrca na ladjo. »Kontejnersko ladjo, imenovano MCS Aries, so zasegle pomorske posebne enote med operacijo, izvedeno s helikopterjem v bližini Hormuške ožine«, je še navedla iranska tiskovna agencija. Po njenih navedbah ladja pluje pod portugalsko zastavo in jo upravlja izraelsko podjetje Zodiac, »usmerjena pa je bila proti teritorialnim vodam« Irana.

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek izrazil prepričanje, da bo Iran zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu »prej ko slej« izvedel napad na Izrael.

Incident se je zgodil sredi naraščajočih napetosti v regiji, ki so se začele že oktobra. Ob tem se Izrael oziroma njegova zaveznica ZDA spopadata s skupinami privržencev Irana iz Libanona, Sirije, Iraka in Jemna.

Iran je tako že zagrozil s povračilnimi ukrepi za izraelske zračne napade na izraelski konzulat v sirski prestolnici Damask 1. aprila, ko je bilo ubitih sedem častnikov revolucionarne garde, vključno z dvema visokima poveljnikoma.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske kontraadmiral Daniel Hagari je v odgovoru na novico o zasegu MSC Aries dejal, da bo »Iran nosil posledice, če se bo odločil za nadaljnjo zaostrovanje razmer«. Izraelski zunanji minister Israel Katz je Teheran obtožil piratstva.