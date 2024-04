Zunanje ministrstvo Slovencem odsvetuje vsa potovanja v to državo

Ministrstvo za evropske in zunanje zadeve zaradi zaostrovanja političnih napetosti v regiji in razmer v državi iz varnostnih razlogov odsvetuje vsa potovanja v Iran. Na spletni strani so v danes posodobljenih priporočilih še zapisali, da velja najvišja stopnja previdnosti.

Razmere so v regiji še posebej napete od začetka izraelske ofenzive v Gazi oktobra lani. Med drugim od takrat poteka redno obstreljevanje med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah, ki uživa podporo Irana. Izrael je v tem času izvedel tudi napade na sirskem ozemlju.

MZEZ Slovencem v Iranu svetuje, da v primeru kakršnih koli incidentov spremljajo medijska poročila in upoštevajo nasvete lokalnih oblasti ter lokalnih stikov, kot so hotelsko osebje ali organizatorji izletov. Slovenski državljani se za konzularno pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo Republike Slovenije.

Iran je med drugim Izraelu javno zagrozil s povračilnimi ukrepi po domnevno izraelskem napadu na kompleks iranskega veleposlaništva v sirski prestolnici Damask 1. aprila. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je poudaril, da je šlo za napad na iransko ozemlje, za katerega mora biti Izrael kaznovan.

Med najmanj 16 žrtvami napada sta bila dva poveljnika iranske revolucionarne garde, ki je dejavna v sirski državljanski vojni, kjer podpira državno vojsko.

Ravno danes je Bela hiša ocenila, da so grožnje Irana o maščevanju Izraelu za nedavni napad na konzulat v Damasku resne.