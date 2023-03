Vnesimo v dom svežino in novo energijo

Pomlad je pred vrati, z njo pa daljši in toplejši dnevi, ki so idealni za spomladansko čiščenje. Nekateri se ga veselijo, saj tako v dom vnesejo novo, svežo energijo ter postorijo vse, za kar med dolgo zimo ni bilo volje ali priložnosti, drugi pa bi se mu raje ognili v velikem loku. A spomladansko čiščenje ni noben bavbav, le lotiti se ga je treba pravilno.

Znebimo se navlake

Psihologi svetujejo, da določimo natančen datum, najbolje, da je to konec tedna ali prost dan med tednom, ko drugih obveznosti nimamo. Tako imamo nekaj časa, da se na delo pripravimo tudi psihično, impulzivni napad čiščenja se običajno namreč klavrno konča. V mislih si vizualizirajmo, kako prijetno bo v stanovanju, ko se bomo končno znebili navlake, ki se je v njem nabirala več mesecev, ko bodo prostori končno temeljito prezračeni, očiščeni in prijetno dišeči. Ko pride dan, ki smo ga določili za čiščenje, si zavrtimo najljubšo glasbo, če med pometanjem, sesanjem in brisanjem prahu zaplešemo, ne bo prav nič narobe, še manj, če angažiramo tudi druge družinske člane in prijatelje.

Sesamo na koncu

Strokovnjaki svetujejo, da se dela lotimo sistematsko, prostor za prostorom. Začnemo lahko za najbolj zahtevnim, ko bo delo tam končano, si bomo namreč oddahnili, da je najhujše za nami, če pa potrebujemo dodatno motivacijo, se raje najprej lotimo prostora, kjer bo delo hitro opravljeno. Tako bomo namreč sami sebe prepričali, da le ni tako težko in naporno, zadovoljstvo ob pogledu na pospravljen prostor pa nam bo dalo zagon za nadaljnje delo. Za kateri koli način se odločimo, pa velja pravilo, da pometanje, sesanje in pomivanje tal pustimo čisto za konec.

Obrišemo tudi stene

Ker spomladansko čiščenje ni običajno čiščenje, ne pozabimo na reči, ki jih sicer radi spregledamo ali z njimi odlašamo. Mednje spadajo denimo brisanje prahu s težko dostopnih mest, okenskih okvirjev, čiščenje notranjosti omar in predalnikov, pranje zaves, tekačev in preprog, globinsko čiščenje oblazinjenega pohištva, tudi obračanja vzmetnice, pranje vzglavnikov in odej, čiščenje žaluzij, rolet, fug, hladilnika in zamrzovalne skrinje, odstranjevanje vodnega kamna, popravilo ali menjava poškodovanih kosov pohištva … Iz hladilnika in shrambe odstranimo izdelke, ki jim je potekel rok trajanja, zavržemo poškodovane aparate in druge kose, za katere že leto ali več govorimo, da jih bomo še kdaj uporabili, pa se to do zdaj še ni zgodilo, v smeti naj romajo tudi stare tiskovine, dokumenti, pogodbe, računi in drugi papirji, ki jih ne potrebujemo več.

Prah obrišemo tudi s sten, če tega ne počnemo redno, bodo namreč sčasoma posivele, ter temeljito pomijemo vse steklene površine. Pri uporabi čistil pa velja biti pozoren, da ne uporabimo tistih, ki obljubljajo hitre rezultate z malo truda, saj so ta običajno polna nevarnih kemikalij, ki bodo ostale v zraku in prej ali slej prešle v naša pljuča. Izberemo raje ekološka čistila, večino umazanije in madežev pa bodo odlično odstranili že soda bikarbona, limonin sok in kis. Pazimo le, da s sodo ne drgnemo občutljivih površin, saj je abrazivna, kislin pa ne polivamo po nekaterih vrstah kamna.