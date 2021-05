Tropska riba plamenka, nova nevarnost v Jadranu

Zaradi globalnega segrevanja Zemlje se čedalje močneje segrevajo tudi morja na severni polobli. Z njihovo tropikalizacijo se tudi v Jadranu pojavlja vse več rib in drugih tropskih živalskih ali rastlinskih organizmov, ki jih v preteklosti nismo poznali. Nedavno so morski biologi na južnem delu Jadrana odkrili prve primerke strupene tropske ribe plamenke (znanstveno ime Pterois miles) iz družine bodik. Strup, ki ga izloči iz bodic, človeku povzroča hude bolečine in težave z dihanjem. ​Riba, s katero so se srečevali potapljači v Rdečem morju oziroma ob obalah Sredozemskega morja, je očitno zač...