Življenje spleta najbolj nenavadne zgodbe in prepleta usode ljudi, ki si drug za drugega nikoli ne bi mislili, da se bodo kdaj srečali – še posebno ne v času pandemije koronavirusa, ko je (bilo) težko potovati. Pa vendar niti covid ni bil previsoka ovira za gasilca iz Domžal in okolice ter Angleža. Povezal jih je odslužen gasilski avto. »Avto smo začeli prodajati leta 2020. Na avtonet smo dali oglas, ga poslikali in napisali, katera oprema se prodaja zraven. Kar dolgo se ni nihče javil,« pripoveduje predsednik PGD Stob Depala vas Franc Mlakar, ki ima na gasilsko vozilo GVV1 ...