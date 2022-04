Pripravimo teraso na novo sezono

Med prvomajskimi prazniki se običajno še zamudniki odločijo, da je čas, da na plan prinesejo vrtno pohištvo in pripravijo piknik. Ne nazadnje so prosti dnevi s toplejšim vremenom kot nalašč za odprtje nove sezone. Ne glede na to, ali smo vrtno pohištvo jeseni pospravili pod streho ali je zimo preživelo na prostem – zdaj je čas, da ga temeljito očistimo. V obeh primerih se je nabral prah, tudi cvetni se rad pretihotapi skozi okna in špranje v ute in garaže. Če je pohištvo pleteno, polno drobnih lukenj in zarez, bo prah tam tudi ostal, če ga ne odstranimo. To najhitreje in najlažje storimo s cevjo za zalivanje, in to z nekoliko močnejšim curkom. Očiščeno pustimo na soncu, da se dobro posuši. Sončni žarki imajo namreč še eno dobro lastnost, in sicer delujejo antibakterijsko, zato ni potrebno še posebno čiščenje ali celo razkuževanje.

Če na vrtnem pohištvu opazimo madeže, pa zgolj voda ne bo dovolj. Katero čistilo bomo izbrali, je odvisno od materiala. Za plastiko, kovino in steklo zmešamo deciliter blagega detergenta za pomivanje posode in štiri litre tople vode. V mešanico pomočimo ščetko z najlonskimi ščetinami, madeže nežno zdrgnemo in speremo z vodo. Za pohištvo iz ratana namesto detergenta za pomivanje posode izberemo tekoče milo na oljni osnovi in ga prav tako deciliter zmešamo s štirimi litri tople vode, madeže zdrgnemo z najlonsko ščetko ter speremo. Ne drgnemo pa lesa, saj lahko ščetine poškodujejo premaz in sam les. Za čiščenje lesenih površin uporabimo mešanico dveh decilitrov belila in štirih litrov vroče vode, vanjo pomočimo gobico in očistimo površine, počakamo približno 15 minut in speremo.

Tudi če je bilo vrtno pohištvo pozimi spravljeno v zaprtem prostoru, sta se na njem nabrala prah in umazanija.

Operemo še blazine, večjim odstranimo prevleke in operemo le te, manjše, še zlasti če na njih ni prevlek, pa operemo cele. Operemo tudi namizne prte in prtičke, če le niso prevlečeni s plastiko, drugače bo dovolj, da jih obrišemo z mešanico detergenta za pomivanje posode in tople vode. Senčnike in senčila dobro pregledamo, da jih niso preluknjale živali ali jih ni načel zob časa. Če lahko tkanino snamemo, jo operemo, drugače pa dobro sprhamo, odpremo in za kakšno uro postavimo na sonce, da se pregreje in razkuži.

Očistimo tudi žar

Preden se lotimo peke na žaru, pa je seveda treba očistiti in pripraviti tudi žar. Ker smo ga najverjetneje očistili že po koncu prejšnje sezone, dela tokrat ne bo veliko. S kuhalne površine in iz okolice moramo odstraniti le prah in drugo umazanijo, ki se je nabrala v mesecih neuporabe.

Žar očistimo tudi pred prvo uporabo. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Pri plinskem žaru je zelo pomembno, da pred začetkom preverimo, ali so vsi deli nepoškodovani ter cevi cele. Pri žaru na oglje preverimo, ali so v posodi, v kateri kurimo, morda nastale luknjice. Če so, jih zamašimo. Preverimo tudi delovanje mehanizmov, jih po potrebi naoljimo ali odstranimo rjo, očistimo seveda tudi kuhalno površino. Za to obstaja veliko načinov in skorajda vsak žarmojster ima svojega. Če deluje, le tako naprej.

Najbolj univerzalno čiščenje rešetk je z mešanico detergenta za pomivanje posode in vode, v katero pomočimo žičnato ščetko in rešetke dobro zdrgnemo. Enako očistimo ploščo plinskega žara, a bo dovolj, če jo samo obrišemo s krpo, drgnjenje pa prihranimo za po peki. Z mokro krpo nato obrišemo še vse preostale notranje in zunanje površine žara, ne glede na vrsto. Pustimo, da se posuši na soncu.

Ko smo vse očistili, pridejo na vrsto še tla. Ploščice lahko očistimo z enakim čistilom kot tiste v stanovanju, je pa priporočljivo, da jih zdrgnemo s sirkovo ali katero drugo krtačo, saj so zunanja tla, četudi so pod streho, veliko bolj izpostavljena različnim vrstam umazanije kot notranja. Na koncu jih še speremo, najbolje s cevjo za zalivanje, in počakamo, da se posušijo. Ometemo stene, še posebno po kotih, in naša oaza na prostem je pripravljena na novo sezono.

Teraso je treba dobro skrtačiti. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Če želite teraso osvežiti z novimi kosi ali dodatki, boste letos najbolj modni, če izberete mrežaste stole, kakršni so bili razširjeni v 70. letih prejšnjega stoletja, ter dodatke z motivi iz narave. Tudi črte so letos zelo zaželene, še vedno pa so hit naravni materiali in rustikalni slog.