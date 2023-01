Zato smo zbrali nekaj namigov za začenjanje leta s pisanjem dnevnika. Seveda se lahko odločite za začetek novega poglavja kateri koli dan v letu, vendar je v novem letu nekaj čarobnega, kar nam daje motivacijo, da res naredimo nekaj drugače. Ne glede na to, ali je bilo lansko leto za vas težko, uničujoče, odlično, počasno ali povprečno, nam je vsem skupno eno. Skozi vse to rastemo. Ni pomembno, koliko individualnih ali skupnih izzivov vam je življenje postavilo na pot v minulem letu, vedno rastete, se učite in greste naprej, čeprav se vam ne zdi vedno tako. Pisanje dnevnika je čudovit način, ...