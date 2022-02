Pop Design ima novega

Po številnih peripetijah, ki jih je legendarna skupina Pop Design doživela v zadnjih letih, so zdaj iz zasedbe, ki jo je lani poleti zapustil Miran Rudan, sporočili, da imajo novega pevca. Legendam se je pridružil vokalist Mitja Šinkovec, eden najboljših slovenskih vokalistov, ki raste z glasbo že od zgodnjega otroštva. »Najti nekoga, ki mu bomo zaupali mikrofon in ga postavili pred publiko kot novega vokalista, je bila za nas izjemno zahtevna naloga. A v trenutku, ko smo se srečali z Mitjo in začutili njegovo neverjetno energijo, smo vedeli, da je to recept za uspeh,« dodajajo iz...