Ponosna na maturantko

Priljubljeni režiser, igralec in glasbenik Branko Đurić - Đuro in igralka Tanja Ribič sta v začetku aprila javno čestitala svoji mlajši hčerki Eli za 18. rojstni dan, te dni pa sta se pohvalila še z eno njeno veliko prelomnico, postavna mladenka je namreč letos maturantka, ponosni oče pa je pred dnevi svojo najmlajšo hčer z velikim veseljem vrtel po plesišču na maturantskem plesu.

»Bravo Ela, gremo naprej!« je pod fotografijo, na kateri ponosno pozira z Elo, starejšo hčerko Zalo, sinom iz prvega zakona Filipom in ženo Tanjo, zapisal čustveni Đuro. Ob simpatični objavi velike srečne družinice se je še pošalil, da gre za jagodni izbor med letoma 1979 in 2023. Mladenka, pred katero je še matura, je po slavnih starših podedovala umetniške gene in odkrito priznala, da jo bolj kot igra zanima glasba. Ela je namreč nadarjena glasbenica, ki igra kitaro, klavir in tudi poje.