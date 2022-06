Letošnjo zimo je na gledaliških deskah v predstavi To noč sem jo videl oživela tragična zgodba Ksenije in Rada Hribarja z gradu Strmol na Gorenjskem. Premožna zakonca, pripadnika predvojne meščanske elite, ki sta med vojno veliko pomagala partizanom, je 4. januarja 1944 na gradu aretirala enajsterica partizanov Kokrškega odreda pod vodstvom treh pripadnikov Varnostnoobveščevalne službe (VOS) in ju v hudem mrazu odgnala čez Štefanjo goro proti Preddvoru, kjer so ju zaprli. Šestega januarja so ju pod noč odgnali naprej, v gozd nad Mačami, kjer so ju mučili in se nad njima strahotno izživljali, n...