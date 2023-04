Po 225 letih je čas za revolucijo

Astrološko gledano se nekateri planeti gibljejo precej hitro, na primer Merkur in Venera se večkrat na leto sprehodita skozi vseh 12 znakov zodiaka. Pluton pa si vzame čas za kroženje okoli Sonca, saj je najbolj oddaljen planet v našem sončnem sistemu. Zdaj se je prvič po več kot 225 letih premaknil v prelomnega vodnarja, kar je v astrološkem svetu velika novica.

Struktura in boj za moč

Petnajst let je bil v znamenju strukturiranega in resnega kozoroga, zdaj pa je končno napočil čas, da se ta miniaturni planet premakne v novo znamenje. Plutona povezujemo s temami transformacije, moči, nadzora, odločnosti, strasti, vztrajnosti in intenzivnosti. Povezan je tudi z rojstvom in smrtjo, seksom, psihologijo in ezoteričnimi temami oziroma tabuji. In zaradi tega se bo ta tranzit, ki se zgodi enkrat v življenju, dotaknil tako rekoč vseh vidikov našega življenja. Ko je bil v kozorogu, smo videli veliko evolucijo in preobrazbo, pa tudi teme nadzora in bojev za moč na področjih življenja, ki jih usmerja kozorog, kot sta vlada in poslovanje. Če pomislimo na razcvet spletnih podjetij, vladne strukture in regulacije ter celo pandemije, vidimo, kam pes taco moli. Videli smo celo nekaj povečane regulacije (to je vpliv kozoroga) in posledične boje za moč (to je Pluton) glede rojstva in spola, ko se ženske po svetu borijo za pravico do splava. Vse to astrološko sledi kozorogu.

V drugo smer

Zdaj ko je Pluton prevzel v vajeti pomembno vlogo na vodnarjevem odru, uvaja novo paradigmo, ki je skoraj nasprotna od kozorogove poslovne in v dosežke usmerjene energije. Vodnarja bolj zanimajo svoboda, fleksibilnost, idealizem, napredek, družbena enakost, upanje, navdih in odmik od tradicije. To znamenje namreč povezujemo tudi s tehnologijo, znanostjo, spremembami, humanitarnostjo, socialno pravičnostjo in reformami, celo inovativnostjo in ohranjanjem posameznikovih svoboščin. Vodnar nosi revolucionarno energijo, medtem ko kozorogu bolj vlada energija »ostani pri tem, kar si vedno počel«. Zato je povsem pričakovano, da bodo zdaj prišle v ospredje bolj vodnarjeve teme.

Poudarek na duševnem

Če na hitro pogledamo v preteklost, kako je bilo nazadnje, ko je bil Pluton v vodnarju, se moramo vrniti med leti 1777 in 1797. To je bil vrhunec ameriške in francoske revolucije, in če bo tokratni zaplet podoben prejšnjemu, lahko pričakujemo revolucije. Ali bo pri tem šlo za dobesedne revolucionarne premike ali tiste v prenesenem pomenu, bomo seveda še videli. Pričakujemo lahko tako nadaljnji razvoj znanosti in tehnologije, pa naj gre za umetno inteligenco, virtualno resničnost ali družabne medije. Morda bo tudi nov poudarek na področjih, kot so psihologija, rojstvo in smrt, kar bi bila na neki način lahko velika dobrobit, saj potrebujemo več raziskav in sredstev ter obravnavanje duševnih bolezni in tegob.

Svoboda in napredek

Vodnarji cenijo svobodo in eksperimentiranje, zato bomo morda celo priča porastu priljubljenosti bolj eksperimentalnih zdravljenj, kot so povečano sprejemanje psihedeličnih terapij za čustveno zdravljenje in dobro počutje, nove teorije in terapije za pomoč pri zdravljenju spolnih travm ter povečano sprejemanje spolne svobode in svobode spola. In ker je vodnar tudi humanitarec zodiaka, bo verjetno še naprej osredotočen na človekove pravice in enakost, pa tudi na tekoče razprave o polarizirajočih temah, kot so politika, nadzor orožja itd.

Pluton v vodnarju bo najverjetneje prinesel (osebno in kolektivno) zavest o moči kolektiva, transformacijskem potencialu tehnologije, pomenu človekovih pravic in enakosti ter poudarjal duh ustvarjalnosti, upanja in evolucije. Morda se nam zdi, da so tla (na neki način) že več let nestabilna, a na koncu bo to čas globokih sprememb in napredka, ki ga bodo spodbujali vizionarski impulzi in upanje na boljšo prihodnost človeštva, spodbujajo astrologi. U. J.