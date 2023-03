Kar precej razburjenja med slovenskimi planinci je povzročil Zbornik Planinskega društva Srednja vas v Bohinju, o katerem smo v Slovenskih novicah poročali tik po njegovemu izidu. V njem so namreč urednik Bojan Traven in sodelujoči avtorji po dvoletnem brskanju po zaprašenih arhivih objavili mnoge do zdaj pozabljene dokumente in zgodovino planinstva malce obrnili na glavo. V zborniku so namreč izpostavili velik pomen našega prvega (neuradnega) planinskega društva Triglavski prijatelji za nastanek in kasnejši razvoj slovenskega planinstva, in to ne le v Bohinju, ampak na splošno v naših gorah. ...