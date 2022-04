Dom v velikonočnih barvah in motivih (FOTO)

Pred vrati je velika noč, največji krščanski praznik, na katerega se verniki že pripravljajo. To je priložnost, da se zberemo za obloženo in lepo pogrnjeno mizo, še prej pa iz zimskega spanja prebudimo ustvarjalno žilico in se lotimo izdelave velikonočnih dekoracij. Naši davni predniki iz dobe pred krščanstvom so v času okrog velike noči slavili prihod pomladi in nekaj te tradicije se je obdržalo, še posebno je to opazno pri prevladujočih barvah in obilici cvetja, ki krasi dom. Bolj ko je barvito, bolje bo. Krasna, a hkrati enostavna in poceni namizna dekoracija Preden se torej lotimo barv...