Od vojaške uniforme do modne klasike

Pred nami je jesen, z njo pa prihaja tudi prehodno obdobje, ko v poštev ne prideta ne poletna in ne zimska garderoba. V tem času tako segamo po lahkotnejših kosih z dolgimi rokavi, ki ščitijo pred vetrom in dežjem, a nas ne grejejo preveč. Nižanje temperatur nas bo počasi usmerilo v iskanje toplejših oblačil in verjetno vas zanima, kakšni naj bodo letošnji površniki. Lansko sezono smo oboževali prešite jakne, prihajajočo sezono pa se vračamo h klasičnemu kosu, ki pravzaprav nikoli ni zapustil modne pozornosti. Ikonični plašč, ki je postal zaščitni znak modne hiše Burberry, je bil prvotno nam...