Potem ko so ga premierno predstavili sredi decembra v Postojni, dokumentarni film Neverjetna zgodba lepotcev iz Lipice nadaljuje pot po slovenskih dvoranah. Film režiserja Dušana Milavca, scenarij je napisal Drago Mislej - Mef, predstavljajo tudi v Pivki, v tamkajšnjem Parku vojaške zgodovine pa so ob tem pripravili priložnostno razstavo. Naši sloviti konji so bili namreč med 2. svetovno vojno tudi akterji v izjemni vojaški operaciji. Osmega septembra 1943, po kapitulaciji Italije, so Lipico zasedle nemške enote. Šestnajstega oktobra istega leta so Nemci odpeljali konje iz Lipice s kamioni do...