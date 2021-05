Na Gorenjskem na prostost izpustili pet risov

Na Gorenjskem so v ponedeljek in včeraj v naravo spustili kar pet risov, ki naj bi v tem koncu Slovenije vzpostavili prvo risjo populacijo po dolgih desetletjih, odkar je tam izginila. Ker so med njimi kar tri samice, je morda kmalu pričakovati tudi prvi naraščaj, saj so se pred izpustom spoznavali v prilagoditvenih oborah na Jelovici in Pokljuki. Hitenje Čeprav sta risa Aida in ris Zois iz Romunije v Slovenijo prispela šele 17. aprila, v prilagoditveni obori na Jelovici pa sta bila le 11 dni, so se strokovnjaki projektne skupine Life Lynx odločili, da ju lahko na prostost izpustijo ne...