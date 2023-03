Modno popolno po 70. letu

Na oskarjih je očarala s klasično črno večerno obleko z zvončastim krilom, ki so ji pridih ženstvenosti pridale igralki zelo ljube čipke. Helen Mirren je pri 77 letih ena najbolj elegantnih zvezdnic na rdeči preprogi, njene modne izbire pa so dokaz, da je modna drznost ne le dovoljena, ampak prav nepogrešljiva tudi v osmem desetletju življenja.

Obvezen seksi element

Še ena modna izbira na oskarjih, ki jo na igralki pogosto videvamo, je izrez v obliki črke V. Zvezdnica se ne boji pokazati gole kože, a to vedno počne v mejah dobrega okusa. Čeprav na rdeči preprogi marsikdaj pokaže gole rame ali malce globlji vratni izrez, zraven vedno nosi dolgo krilo ali hlače. Nog praviloma ne razkazuje, kadar želi poudariti spodnji del telesa, pa to stori s hlačami primernega kroja. Del telesa, ki ga na rdeči preprogi vedno skrbno skriva pred bliskavicami in radovednimi pogledi, je zgornji del rok.

Nog praviloma ne razkazuje.

Črno-bela eleganca, ki jo popestri drzen izrez. Foto: Profimedia

Obleke, ki jih nosi tako v javnosti kot zasebno, imajo poleg nepogrešljivega seksi elementa vedno tudi pridih ženstvenosti. To doseže z izborom kreacij, ki jih krasijo že omenjene čipke ali pa so iz blaga z zanimivimi vzorci, denimo cvetličnimi (obleka Dolce&Gabanna, ki jo je oblekla za predstavitev svojega novega filma), videli pa smo jo že tudi v pepita ter pikčastih oblačilih. Pogosto se za družabne dogodke obleče v žive barve, na primer v živo rumeno ali rožnato večerno obleko, pred kratkim pa je navdušila v živo rožnatem ogrinjalu, ki ga je oblekla čez črn kombinezon in škornje z visoko peto in tako dosegla modni videz po vzoru barbik. Pri modnih dodatkih, še posebno pri nakitu, ni skromna: privošči si najlepše in najboljše. Masivne ogrlice z diamanti in drugimi dragimi kamni in kovinami, ki jih nosi na rdeči preprogi, so legendarne.

Pristaja ji tudi trenutno modni barbi videz.

V zasebnem življenju jo paparaci največkrat ujamejo v hlačah, in čeprav ima v svoji omari med drugim tudi usnjene, jo boste redko videli v kavbojkah – meni namreč, da so precej neudobne. K hlačam rada obleče bombažen top, denimo s potiskom heavy metal benda, čez rame pa vrže tanko jopico. Žive barve na rdeči preprogi v zasebnosti nadomestijo nevpadljiva modra, črna in rjava oblačila.

Zvezdnica nikamor ne gre brez uhanov, vedno pa je tudi skrbno (čeprav ne pretirano) naličena. Svoje k celotnemu slogu dodajo lasje, ki jih pušča sive, namesto z barvanjem pa za mladostnost poskrbi z dolžino: dolgo jih je nosila postrižene na neenakomernega paža, trenutno jih nosi dolge prek ramen.

Videz, idealen za prihajajočo pomlad Foto: Priofimedia

Modni poznavalci kot najboljšo lastnost modne izbire Helen Mirren poudarjajo, da se igralka vedno zna obleči priložnosti primerno, in jo navedejo kot odlično vzornico za modne sladokuske, ki tudi po šestdesetem letu ne nameravajo kar pozabiti na užitke modnega oblačenja, hkrati pa ne želijo biti videti smešno ali ceneno.