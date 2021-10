Ljubezen se rodi, ko kamere ugasnejo

Vsestranska ženska, ki je bila od nekdaj rada v središču pozornosti. Dama odprtega srca in širokega nasmeha, ki se je v peti sezoni oddaje Ljubezen po domače znova podala v iskanje najlepše podeželske ljubezenske zgodbe. Voditeljica, brez katere si tega resničnostnega šova enostavno ne znamo več predstavljati – Tanja Postružnik Koren. Ugotavlja, da je ta sezona resnično nekaj posebnega, tudi zato, ker so jo posneli v času epidemije. »To pomeni, da smo prilagodili določene scene, upoštevali vse ukrepe, masovne scene so odpadle in tako naprej. Glavni akterji so tudi letos nekaj pose...