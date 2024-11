Legendarni Avtomobili se v 42 letih niso uklonili

Novogoriška rock skupina Avtomobili že več kot štiri desetletja neprekinjeno ustvarja avtorsko glasbo in navdušuje poslušalce vseh generacij. V osemdesetih letih so pretežno nastopali v republikah nekdanje skupne države, pozneje so se usmerili na slovenski prostor. Zasedbo danes sestavljajo vokalist Marko Vuksanovič, klaviaturist Mirko Vuksanovič, kitarist Boštjan Andrejc - Bushy, bobnar David Morgan in bas kitarist Uroš Trebižan.

Zdaj že težko čakajo na koncert 11. decembra v ljubljanskem Kinu Šiška, to je na dan, ko je pred 40 leti izšel njihov prvi album. Tokrat bodo predstavili novega z naslovom Potujemo, na katerega so uvrstili vse največje uspešnice. Sicer pa je njihov zvok ostal enak vsa leta in so po njem prepoznavni še danes. Na neki način ga je izumil Mirko, ki se je podpisal pod skoraj vse skladbe, medtem ko je njegov brat Marko pisal besedila. Seveda vsak član banda doda glasbi še svojo osebno noto.

1984. je izšla njihova prva plošča Mjesec je opet pun.

»Je pa vedno vokal tisti, ki največ prispeva k prepoznavnosti nekega benda. Tudi našega. Glavni značilnosti zvoka sta najbrž način, kako Marko in Mirko usklajujeta tekste in melodije, in način dela znotraj skupine. V Avtomobilih, čeprav se je veliko članov zamenjalo, so bili ljudje, ki so imeli precej različne glasbene afinitete, izhajali so iz drugačnih glasbenih okolij, z različnimi okusi. Če imaš individualistični pristop, osebnost glasbenika lahko pride do izraza. Nikoli pa skupina ni podlegla neki direktivi zaradi všečnosti ali modernih trendov,« pravijo fantje, ki so na sceni vse od leta 1982, torej 42 let.

Zgodba, ki je še ne bo konec

Leto dni pozneje, leta 1983, so imeli enega prvih nastopov na Novem rocku v Ljubljani. Leta 1984 pa so zmagali na mladinskem festivalu v Subotici, kar je bila iztočnica za vrsto koncertov po nekdanji Jugoslaviji. Istega leta je izšla tudi njihova prva plošča Mjesec je opet pun, leto zatem je izšla plošča Dugo toplo ljeto, zadnja, posneta v srbohrvaškem jeziku in na vinilu, je izšla leta 1987 pod naslovom Krenimo.

Marko Vuksanovič je avtor skoraj vseh besedil. FOTO: arhiv skupine

Po nekajletnem diskografskem premoru je leta 1992 izšla plošča Mraz, dve leti pozneje pa še Skozi leta. V letih 1994 in 1996 so Avtomobili prejeli nagrado zlati petelin kot najboljša slovenska rock skupina. Sledil je izid albumov Drugi svet, Navaden dan, Največji zadetki, Enakonočje ter Mesta železniških postaj ter album Klub klubov, ki je izšel v sodelovanju z Valom 202 in je posnetek javne radijske oddaje, ki je v studiu potekala s publiko v živo, na njem pa je kronološki sprehod skozi celotno diskografijo skupine, ki udejanja »živi« zvok in glasbeni potencial Avtomobilov. Pozneje so izšli še albumi Pozna pomlad, Daleč ter pred dvema letoma še zadnji studijski album Sijaj, ki izraža edinstveni zvok in unikatna besedila skupine skozi čas, v katerem je nastajal.

»Na novi plošči Potujemo, ki bo na dan koncerta izšla pri založbi ZKP RTV Slovenija, so zbrane vse naše največje uspešnice, ki so nastale v več kot štirih desetletjih ustvarjanja,« še pravijo. Do danes so posneli okoli 150 skladb in izdali 15 albumov. Njihove najbolj znane uspešnice so Argentina, Skozi leta, V mrzlih dvoranah, Pot domov, Hvala za pisma, Ljubezen ne stanuje tu, Enakonočje, Sama, Gospodar in druge. Avtomobili pa niso le glasba, so razmišljanje in način življenja, veselje in jok, preteklost in prihodnost. Njihova netrendovska neposrednost vedno znova pridobiva priljubljenost tudi med mlajšimi poslušalci, kar kaže na to, da zgodbe o Avtomobilih še lep čas ne bo konec.