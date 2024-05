Fantje iz ansambla Brloga vabijo na pivo

Štirje mladi fantje, Mitja, Simon, Damijan in Rok, ki jih združuje ljubezen do narodnozabavne glasbe, so pri novi skladbi z naslovom Pivo sodelovali z znanim slovenskim glasbenikom Urošem Steklaso. Za skladbo, ki je še kako primerna za skorajšnje poletne dni in noči ter druženje na poletnih veselicah, so posneli tudi videospot.

Lani so sodelovali na festivalu v Oplotnici ter prejeli kar dve nagradi. FOTO: arhiv ansambla

Na slovenski sceni so že od leta 2008, verjetno so še najbolje poznani na Štajerskem, od koder so doma. Lani so se udeležili sedmega festivala v Oplotnici in tam prejeli kar dve priznanji: za valček Ljubim slovensko zemljo, za katero je besedilo napisal Matej Kocjančič, melodijo in aranžma pa član ansambla Rok Najvirt, so lani prejeli nagrado strokovne žirije, Rok za najboljšo melodijo, Matej pa za besedilo. Sicer pa ritem in električno kitaro v ansamblu igra Simon, ki je tudi najbolj zgovoren, zato je pristojen tudi za povezovanje in humoristične vložke. Z glasbo se je začel ukvarjati pri desetih letih in končal nižjo glasbeno šolo na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru, kjer se je učil igranja na diatonično harmoniko, pozneje pa se je umeril v igranje kitare. Damijan je v ansamblu Brloga od začetka; po izobrazbi je medijski tehnik, v ansamblu pa igra harmoniko, ki jo je vzljubil že pri devetih letih. Basist Mitja poje drugi bas in igra bobne, poleg tega na nastopih s svojimi humornimi vložki poskrbi, da občinstvu nikdar ni dolgčas. Rok, ki se je ansamblu pridružil kot zadnji, prihaja iz glasbene družine; končal je nižjo glasbeno šolo iz harmonike in baritona. V ansamblu igra bariton in bas kitaro pa tudi poje, in sicer prvi bas.

Fantje priznavajo, da njihovo ime pogosto napačno interpretirajo in jih preimenujejo kar v brlog.

Zasedba se je sicer že nekajkrat spremenila, saj so bili sprva trio, nekaj časa so imeli celo pevko. Zdaj v zasedbi vztrajajo štirje fantje, ki so izdali že dve zgoščenki, prvo z naslovom Saj ne bi pel ter drugo z naslovom Dekle mojih sanj. Priznavajo, da pogosto napačno interpretirajo ime in jih preimenujejo kar v brlog, pri čemer imajo verjetno v mislih medvedovega.