Na Prešernovem trgu v Novem mestu že nekaj mesecev diši po sveže pečenih pitah. Borovničeva, čokoladna, karamelna in druge sladke lepotice mamijo mimoidoče, da se ustavijo v lični trgovinici z napisom Pie shop in si privoščijo dobrote iz prav posebnega testa, kakršnega v Sloveniji trenutno ne pripravljajo nikjer drugje. Lastnica trgovinice, Novomeščanka Maja Kumelj, je recept zanj odkrila med sedemletnim bivanjem v Ameriki, kjer se je preizkusila v marsičem. Da so prav pite tisto, kar najbolje zna in kar si resnično želi delati, je odkrila, ko se je z izkušnjami kuhanja in peke v več ameriški...