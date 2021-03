Žensk umrla zaradi srčnega napada, vseeno so jo obesili, glavno vlogo je imela tašča

Žensko iz Irana, ki je umrla zaradi srčnega napada, preden naj bi bila usmrčena zaradi umora, so kljub temu obesili, da je oškodovančevi materi omogočila pravico ter posledično izmaknila stol pod nogami. Zahra Ismaili je bila namreč obsojena zaradi umora svojega moža, iranskega obveščevalca, ki naj bi zlorabljal njo in njuno hčerko.



Njen odvetnik Omid Moradi je opisal kako je mama dveh otrok, ki je čakala na usmrtitev v vrsti za 16 obsojenimi moškimi, doživela srčni napad, ko jih je opazovala, kako jih obešajo enega za drugim. Kljub temu, da je bila že mrtva, so jo dvignili na oder, poroča Daily Mail. Šeriatski zakon za kazniva dejanja namreč dovoljuje kazen 'oko za oko', torej pravico žrtve oz. družine žrtve do povračilne pravičnosti. Ismailijo so v sredo obesili v brutalnem zaporu Rajai Shahr v mestu Karaj, približno 30 kilometrov zahodno od Teherana.



Islamska republika je edina poleg Kitajske, ki ima veljavno smrtno kazen, a tudi po iranskih merilih je množična usmrtitev 17 ljudi istega dne nenavadna. Združeni narodi so lani zabeležili 233 usmrtitev, med njimi so bili tudi trije najstniki. V Iranu se smrtna kazen z obešanjem dobi tudi za nenasilna kazniva dejanja, kot je tihotapljenje mamil.

