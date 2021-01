V ZDA umrlo več ljudi, Trumpa Twitter kaznoval

Twitter se je po zadnji objavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa odločil, da mu zapre dostop do računa za najmanj 12 ur. Facebook pa je nato Trumpov račun zaprl za 24 ur.

Odkrili tudi orožje in bombe

VIA REUTERS Razdejanje v kongresni palači. FOTO: Jasper Colt, Reuters

Senat nadaljeval z razpravo

VIA REUTERS Podporniki so okupirali kongresno palačo. FOTO: Thomas P. Costello, Reuters

Šef policije Washingtonaje sporočil, da so v nasilnem vdoru privržencev predsednika ZDA Donalda Trumpa na poslopje ameriškega kongresa v sredo umrle štiri osebe. Najprej se je poročalo le o ženski, ki je umrla zaradi strela iz policijske pištole.Omenjena ženska, katere identitete še niso objavili, je umrla, ko je množica skušala vdreti skozi zabarikadirana vrata kongresne dvorane, pred katerimi so bili kongresni policisti, ki so odprli ogenj. Žensko so odpeljali v bolnišnico, kjer je umrla. Contee je dodal, da so umrle še tri osebe, vendar ni podrobneje razložil okoliščin.V prerivanju je bilo ranjenih najmanj 14 policistov, od tega dva huje. Enega so protestniki potegnili v množico in ga napadli, drugi pa je utrpel hujše poškodbe obraza, ko ga je zadel izstrelek.Policija je aretirala skupaj najmanj 50 ljudi, zaplenila nekaj kosov orožja in odkrila tudi dve bombi. Ena je bila nastavljena pred sedež demokratske stranke v Washingtonu, druga pred sedež republikanske stranke. Na območju kongresa so v vozilu odkrili tudi puško in molotovko.Trumpovi privrženci so zavzeli kongres v času zasedanja za potrditev zmagena volitvah 3. novembra. Nad kongres jih je poslal Trump s pozivom, naj gredo in odstranijo šibke kongresnike. Trump ne priznava poraza na volitvah in trdi, da je šlo za prevaro, o čemer je prepričal tudi svoje podpornike.Ameriški senat je v sredo zvečer po odstranitvi podpornikov Trumpa, ki so nasilno vdrli v kongresno palačo, nadaljeval razpravo pred potrditvijo izida predsedniških volitev 3. novembra. Senatorji so najprej z 93 glasovi proti šestim zavrnili ugovor na izid volitev v Arizoni.Proces se nadaljuje najprej v senatu z razpravo o ugovoru na izid v Pensilvaniji, možni pa so še ugovori na izide v drugih državah. Pred nasiljem je ugovore napovedalo 12 senatorjev, pri Arizoni jih je potem ostalo le šest.Predstavniški dom lahko glasuje o ugovorih svojih republikancev šele, ko senat konča delo, kar pomeni, da se bo zasedanje nadaljevalo še več ur.