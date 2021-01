Drama in zadnji Trumpov udarec: napad na Kapitol (FOTO)

Napad na Kapitol

Predsednik Trump se bo počasi poslovil od Bele hiše. FOTO: Jim Bourg, Reuters

Zavrnil ga je tudi Pence

Zmaga demokratov tudi v Georgii

Ameriški predsednikje danes pred Belo hišo nagovoril nekaj tisoč svojih podpornikov in malce pred neizogibno potrditvijo svojega poraza v ameriškem zveznem kongresu vztrajal, da je 3. novembra lani zmagal na predsedniških volitvah proti demokratuTrumpovih podpornikov je bilo danes manj, kot so se bali v Washingtonu, kjer je županjaza pomoč pri ohranjanju reda in miru poklicala tudi nacionalno gardo. Policija v Washingtonu je že v torek zvečer aretirala nekaj pripadnikov skrajno desnih skupin.Se je pa prava drama začela odvijati pozneje. Trump je v svojem nagovoru pozval podpornike, naj gredo nad kongres. Izgredniki so tako res vdrli v Kapitol in prekinili štetje senatorskih glasov. Nekaj zamaskiranih nasilnežev se je uspelo prebiti skozi varovalne ograje, razkropili so se po prostorih, predstavnike senata in kongresa pa so evakuirali.Gre za prvi napad na ameriški kongres po letu 1812, ko so ga zažgale britanske sile. Washington je kasneje doživel številne velike proteste, vendar so Trumpovi podporniki prišli v zgodovino kot prvi, ki jim je uspelo vdreti v poslopje.Napad na kongres je presenetil kongresno policijo, ki je sicer poslopje zavarovala z barikadami in enotami, ki so tudi uporabile solzivec, vendar je bilo policistov premalo. Kongresna palača je trenutno obkoljena z vseh strani, kongresniki pa čakajo na policijske okrepitve, da lahko nadaljujejo z delom.Pritožbam o volilnih prevarah na predsedniških volitvah je Trump med nagovorom podpornikov lahko dodal tudi pritožbe o volilnih prevarah med drugim krogom senatnih volitev v Georgii, ki so se, kot vse kaže, končale z dvema demokratskima zmagama, kar pomeni, da bodo imeli demokrati večino naslednji dve leti tudi v senatu. Večino že imajo v predstavniškem domu. V Beli hiši pa bo od 20. januarja po prisegi Biden.Precej Trumpovih privržencev v kongresu namerava sicer ugovarjati izidu glasovanja elektorjev, ki so potrdili Bidnovo zmago na volitvah, vendar zvezni kongres nima nobenih ustavnih pooblastil za spreminjanje izida volitev, ki so stvar zveznih držav. Preštevanje elektorskih glasov je formalnost, ki pa se lahko zaradi ugovorov malce zavleče. Za spremembo izidov in ponovno ustoličenje Trumpa bi republikanci potrebovali večino glasov v obeh domovih kongresa. Demokratska večina v predstavniškem domu bo ugovore zavrnila, proti temu pa se je doslej izreklo tudi več kot dovolj republikancev v senatu.Ameriški mediji na podlagi neimenovanih virov iz Bele hiše navajajo, da se Trump zaveda, da je igre konec, ampak vztraja pri trditvah o svoji zmagi, ker s tem lahko nadaljuje svoja zborovanja in ohranja vpliv na volilno bazo. »Nikoli se ne bomo vdali, nikoli ne bomo priznali poraza,« je o sebi v tretji osebi govoril Trump in v neroden položaj spravil podpredsednika ZDANaredi, kar je treba in ustavi krajo,« mu je sporočil. Tik pred zasedanjem kongresa je še v času Trumpovega nagovora podpornikom Pence kongresu poslal tudi pisno zavrnitev želje po vplivanju na izid. »Moja prisega za podporo in obrambo ustave mi ne daje enostranskih pooblastil za odločanje o tem, kateri elektorski glasovi se lahko štejejo in kateri ne,« je sporočil Pence v tri strani dolgem pismu kongresu ter s tem zaključil zgodbo.Ameriški mediji so po torkovih volitvah drugega kroga v zvezni senat v Georgii na podlagi izidov že razglasili demokrataza zmagovalca tekme proti republikanski senatorkiVse kaže, da je na poti do zmage tudi drugi demokratv tekmi proti republikancuLoefflerjeva ne priznava poraza, vendar to nima nobenih posledic. Ne podpirajo je namreč niti republikanski volilni uradniki Georgie, ki so danes zatrdili, da so bile volitve poštene.Po nekaj več kot 98 odstotkih preštetih glasov ima Warnock skoraj 55.000 glasov več kot Loefflerjeva. Niso še prešteli glasovnic po pošti, za katere sicer predvidevajo, da bodo v korist demokratov. Po dolgi noči menjav v vodstvu med samim štetjem glasov je tudi Ossoff sedaj v prednosti pred Perduejem, in sicer za več kot 17.500 glasov. Njegova prednost naj bi še naraščala, republikanski volilni uradniki Georgie menijo, da bo višja od 0,5 odstotka, tako da verjetno ne bo potrebno niti avtomatično vnovično štetje glasovnic.