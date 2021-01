Svet se zgraža nad Trumpovimi privrženci, oglasil se je tudi Janša

Dogajanje v Washingtonu, kjer so v sredo privrženci predsednika Donalda Trumpa nasilno vdrli v kongres , ki je potrjeval zmago demokrata, je deležno obsodb in zgražanja po svetu. Številni državniki so dogajanje označili za napad na demokracijo.Slovenski premierje obsodil nasilje v ZDA. »Vsi bi morali biti zelo zaskrbljeni zaradi nasilja v Washingtonu. Upamo, da je ameriška demokracija odporna, globoko zakoreninjena in bo premagala to krizo. Demokracija predvideva miren protest, nasilje in grožnje s smrtjo – od leve ali desne – pa so VEDNO napačne,« je zapisal na twitterju.Nekaj ur kasneje pa je slovenski premier objavil fotografijo srečanja kitajskega in ruskega predsednikain, poleg pa pripisal: »Zbudite se, ZDA!«Vsakršno nasilje je obsodil tudi zunanji ministerDogajanje v ZDA močno odmeva po Evropi in svetu. Generalni sekretar Nataje tvitnil, da iz Washingtona prihajajo šokantni prizori, ter pozval k spoštovanju izida volitev, na katerih je zmagal Joe Biden. »Rezultat demokratičnih volitev je treba spoštovati.«Visoki zunanji predstavnik EUje zapisal, da je to napad na ameriško demokracijo, institucije in pravno državo v ZDA. »To ni Amerika.«Predsednik Evropskega svetapa je zapisal, da je ameriški kongres tempelj demokracije, prizori, kakršnim smo bili priča danes, pa so šokantni. Verjame pa, da bo v ZDA prišlo do mirnega prenosa oblasti.Britanski premierje zapisal, da se v kongresu dogajajo sramotni prizori. ZDA so simbol demokracije v svetu in ključno je, da pride do mirnega prenosa oblasti.Avstrijski zunanji ministerpravi, da ga je globoko prizadel napad na demokracijo, ki se dogaja v Washingtonu. Kanclerje dejal, da je to nesprejemljiv napad na demokracijo. Da nasilje ni združljivo z demokratičnimi svoboščinami, je tvitnil italijanski premierter izrazil zaupanje v trdnost demokratičnih institucij ZDA.Nizozemski premierje Trumpa na twitterju pozval, naj takoj prizna zmago Bidna na volitvah, šef hrvaške diplomacijepa, da sta spoštovanje demokratičnih institucij in miren prenos oblasti ključna.