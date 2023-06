V Istri uničil prestižneža: še pravi čas so ju izvlekli iz gorečega avta

Takšno srečo, kot sta jo imela 60-letni voznik in njegov devet let starejši sopotnik, bi si želel imeti prav vsakdo. Skupaj sta bila namreč udeležena v prometni nesreči, za katero je bila na žalost spet kriva prehitra vožnja. To se lahko dobro vidi tudi na avtomobilu, od katerega ni ostalo skoraj nič.

Tak je bil prej.

Zgodilo se je na državni cesti med Porečem in Pazinom v hrvaški Istri. Ura je bila 11.20, ko je 60-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti, kot so razložili na policiji, skupaj s sopotnikom nedaleč od kraja Baderna zletel s ceste, se zaletel v robnik in se nato z avtomobilom s puljskimi registrskimi oznakami večkrat prevrnil.

Na kraj dogodka so takoj pritekli naključni mimoidoči ter še pravi čas oba izvlekli iz avtomobila, avto je le nekaj trenutkov zatem zagorel. Voznik jo je odnesel le z lažjimi poškodbami, njegov sopotnik pa s hujšimi, zaradi česar so ga morali odpeljati na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Zoper povzročitelja, ki prihaja iz Poreča, bo policija sicer ukrepala, saj ga bodo, kot so še sporočili, kazensko ovadili.

Za nesrečo je bila kriva neprilagojena hitrost.

Zgodba o srečnem koncu hujše prometne nesreče morda ne bi bila tako odmevna, če 60-letnik ne bi vozil prestižnega mclarna. Ustvarjalci facebook strani Policija patrola – Istra so ob tem objavili fotografijo stanja omenjenega avtomobila pred nesrečo in po njej. Od njega tako rekoč ni ostalo nič oziroma je videti kot velik kup zmečkanine.