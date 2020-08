Travmatične podrobnosti utopitve mlade Nemke: Dali smo vse od sebe, a nam ni uspelo!

Po tragični smrti 35-letne Nemke, ki je v torek malo 19. uri umrla med potapljanjem v morju okoli otoka Levrnaka, kamor se je odpravila z organizirano skupino, prihajajo na dan pričevanja udeležencev potopa. Policija je potrdila, da je bil vzrok smrti utopitev in da gre za nesrečo. Skupina nemških turistov se je odpravila na potapljanje na območju narodnega parka Kornati, pri čemer jih je zajelo močno neurje.​Po družbenih omrežjih so začele padati obtožbe, da prisotni niso dovolj hitro priskočili na pomoč in da so odgovorni za njeno smrt, poroča spletni portal morskihr. Javil se je član posadke, ki ima dovolj tovrstnih obtožb in za omenjeni portal natančno opisal, kaj se je dogajalo tistega tragičnega dne. Povedal, da se se je vreme takrat zelo hitro spremenilo, vendar kapitan ni mogle obvestiti potapljačev, saj jih je bilo vseh 11 v tistem trenutku pod vodo. Do trenutka, ko so se dvignili na površje so bili valovni visoki 3 ali pa celo 4 metre. Vrgli so jim vrv in enega za drugim potegnili na ladjo.»​Ko je prišla na vrsto 35-letna Nemka, se je prijela za vrv in izvlekli smo jo polovice, ko ji je zmanjkalo moči in se je spustila. Poskusila je še enkrat, govorila je da ne more več, da nima moči, z glavo je tonila v morje. Verjetno se je v tem trenutku napila vode. Za njo je skočil član posadke, ki se je moral boriti z valovi, hkrati pa je držal Nemko nad gladino.«V tistem trenutku je bila Nemka že mrtva, je povedal član posadke. Naredili so vse, da bi jo rešili, zavezal ji je vrv okoli pasu in potegnili so jo na ladjo. Tam so več kot pol ure izvajali oživljanje, vendar ji ni bilo pomoči. Celotna posadka si želi le, da javnost izve, da so tvegali svoja življenja in naredili vse, da bi jo rešili. Žal je bil splet okoliščin nepredvidljiv in končalo se je z najhujšim scenarijem.Takšno je bilo neurje v času potopa 11 turistov.