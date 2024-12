Tragično: v Tuzli umrl novorojenček, mati rodila sama

Po porodu je v naselju v bližini Tuzle v Bosni in Hercegovini umrl novorojenček. Porod je potekal brez prisotnosti strokovne osebe. Oblasti primer preiskujejo, prve informacije pa kažejo, da ne gre za detomor, pišejo lokalni mediji.

»Po omenjeni prijavi so policisti izvedli potrebne ukrepe in dejanja, o katerih je bilo obveščeno županijsko državno tožilstvo. Po odredbi vršilke dolžnosti preiskovalci Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave MUP TK izvajajo nadaljnja dejanja z namenom ugotavljanja okoliščin omenjenega dogodka,« so povedali na Policijski upravi MUP.

Neuradne informacije

Po neuradnih informacijah je do smrti dojenčka prišlo v eni od stanovanjskih enot v kolektivnem naselju Mihatovići, kjer živijo socialno ogrožene družine. Porodu matere ni prisostvovala strokovna oseba, nato pa je dojenček umrl.

Mimogrede, kolektivno naselje, torej center v Mihatovićih pri Tuzli, je formalno zaprto. Še vedno pa tam živi določeno število družin, ki se zadržujejo v opustošenih stavbah, poroča 24sata.hr.

Preberite še: