Tako se je policiji opravičevala mama, osumljena detomora: »Dojenček je imel eno oko in eno roko«

Domnevno naj bi Aleksandra Đ. (32) podrobno opisala, kako je rodila na stranišču najetega stanovanja pri Despotovcu v Srbiji in da je imel njen otrok le eno oko, eno roko in štiri prste. Aleksandra Đ. je sprva zanikala zločin in trdila, da ne ve, kaj se je zgodilo z dojenčkom.

Potem ko je med poligrafskim testiranjem napačno odgovorila na nekaj vprašanj, se je zaupala inšpektorjem iz Despotovca in priznala, da je ubila svojega otroka.

Policistom je povedala, da je 14. novembra začutila, da krvavi, nato pa je šla na stranišče. »Po nekaj sekundah je po njenih besedah ​​začutila, da ji je plod padel iz trebuha,« pravi dobro obveščeni vir blizu preiskave.

Po tem je pogledala v smeri otroka in zagledala grozen prizor.

»Kot je rekla, je imela dojenčica le eno oko, eno roko in štiri prste na tej roki. Zatem je po lastnem priznanju otroka fotografirala, fotografijo pa posredovala prijateljici prek družbenih omrežij,« dodaja vir, poroča alo.rs.

V zamrzovalnik

Aleksandra Đ. se je potem, kot je pojasnila inšpektorjem, dojenčice znebila tako, da jo je usmrtila, zavila v odejo, dala v plastično vrečko in nato v zamrzovalnik. Po odločitvi sodišča so ji odredili pripor do 30 dni. Osumljenka ima še pet mladoletnih otrok, ki jih je po kaznivem dejanju prevzel center za socialno delo in jih namestil v rejniške družine. Njen mož pa naj bi se, po poročanju srbskih medijev, pred nekaj leti predoziral.

