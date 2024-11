Preobrat v primeru ubite dojenčice! Strašna resnica prišla na dan, brutalno so jo pretepli

Policisti, zdravniki, medicinske sestre in vsi, ki so ure in ure iskali 10 dni staro dojenčico, pogrešano v dunajski bolnišnici Favoriten, so še vedno v šoku zaradi njene smrt. Melek se je rodila prezgodaj in bolnišnično osebje je moralo zanjo intenzivno skrbeti. Dojenčica je preživela, a se njen težki boj ni končal srečno, navaja Kronen Zeitung.

Melek je v četrtek zjutraj izginila iz svoje posteljice na oddelku za prezgodnje porode klinike Favoriten. Teorija o neznanem ugrabitelju je bila hitro ovržena, preiskava pa se je osredotočila na otrokovo mater, 30-letno Turkinjo. Kmalu so se razširile zgodbe o njeni poporodni depresiji. Ko ni mogla več prenašati policijskega zaslišanja, je detektive odpeljala do rumenega plastičnega zabojnika za odpadke zunaj bolnišnice. Prva domneva preiskovalcev ob pregledu trupla je bila, da je Melek čez noč zmrznila v temnem in hladnem smetnjaku.

Strašna resnica

Rezultati obdukcije so razkrili strašno resnico. Deklico so brutalno pretepli do smrti, utrpela je hudo poškodbo možganov zaradi večkratnih udarcev s topim predmetom. Policija je v preiskavi ugotovila, da otrok ni umrl zaradi materine depresije, temveč zaradi »prizadete časti« moških v turškem družinskem klanu. Melekina mati in oče nista bila poročena in otrok je bil očitno nezaželen v skupnosti.