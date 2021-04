To je mama brutalno pretepene deklice (FOTO)

Oče pretepene deklice FOTO: Ivica Galovic/pixsell Pixsell

FOTO: Ivica Galovic/pixsell Pixsell

Okoli 11. ure so pred preiskovalnega sodnika pripeljali 24-letno mater brutalno pretepene dveinpolletne deklice. Mati in 27-letni oče sta osumljena, da sta opustila starševsko skrb in hudo poškodovala malčico. Ob prihodu je bila oblečena v zaščitno obleko, na obrazu je imela masko, roke pa vklenjene. Okoli 13. so pripeljali še očeta. Po prvih informacijah je prvoobtožena mama, ki je osumljena petih kaznivih dejanj, oče pa štirih. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi deloma priznala očitana kazniva dejanja.Pred preiskovalnega sodnika bodo privedli tudi očeta. Sodnik bo odločil, ali bosta ostala v priporu. Deklica je utrpela poškodbe po glavi in telesu in je v komi. Njeno življenje je še vedno ogroženo. Kako so poškodbe nastale, še ni znano, poroča 24sata.Zaradi grozljivega dogodka je minister za delo in socialne zadevesklical novinarsko konferenco in povedal, da so razrešili šefa centra za socialne zadeve v Novi Gradiški.Minister je povedal, da si kot oče želi, da bi si deklica opomogla, kot minister pa je sprožil postopke, da so očetu in materi čim prej odvzeli še preostale tri otroke. Povedal je, da so sprožili nadzor nad delom centra za socialno delo. Na novinarski konferenci je, direktorica uprave za družino in socialno politiko na ministrstvu, povedala, da obstajajo indici, da deklice biološki družini ne bi smeli vrniti in da je bila to napaka, poroča Jutarnji.